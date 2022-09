Tekken 8 é anunciado para PS5, Xbox Series X/S e PC; veja trailer

Tekken 8 foi anunciado pela produtora Bandai Namco para o PlayStation 5 (PS5) durante a transmissão do State of Play, da Sony, nesta terça-feira (13). O anúncio do game de luta foi acompanhado por um curto vídeo onde personagens marcantes da série, Jin Kazama e Kazuya Mishima, se enfrentam com movimentos poderosos em câmera lenta durante uma tempestade com raios ao fundo. Por enquanto, Tekken 8 não conta com uma data de lançamento, mas já está confirmado para Xbox Series X/S e PC via Steam. Veja a seguir o trailer e mais detalhes sobre o futuro game.