Telegram ganha reações infinitas, emojis nos status e mais novidades

O Telegram lançou uma nova atualização nesta segunda-feira (19), que incluiu e aprimorou diversas funções no mensageiro. A versão 9.0 do app para Android e iPhone ( iOS ) agora conta com mais opções de reações, possibilidade de incluir um emoji ao lado do nome de usuário, mais facilidade para entrar e sair da plataforma e novos links para compartilhamento do perfil. As mudanças estão sendo liberadas aos poucos para os usuários de plataforma e, para obter acesso, é necessário atualizar o serviço pela Google Play Store ou App Store . Veja, a seguir, tudo sobre as novidades do serviço.

1 de 2 Funções adicionais e aprimoramentos chegaram em nova atualização do Telegram — Foto: Marvin Costa/TechTudo Funções adicionais e aprimoramentos chegaram em nova atualização do Telegram — Foto: Marvin Costa/TechTudo

Com o upgrade, agora todos os usuários podem reagir com emojis que, anteriormente, só estavam disponíveis na versão paga da plataforma. No entanto, quem é premium ainda terá uma vantagem, já que novos stickers exclusivos - tanto fixos quanto animados - também foram incluídos como opções. Além disso, quem paga o mensageiro também pode reagir com três símbolos em cada resposta ao invés de apenas um.

Outra modificação no app é que, agora, assinantes podem adicionar um emoji ao lado do nome - novidade que substitui o selo Premium que aparecia na lista de contatos. Essas figuras podem ser usadas, por exemplo, para representar o humor ou ação atual do usuário. Por padrão, o Telegram exibia apenas oito sugestões de carinhas diferentes. Porém, com a atualização, uma lista infinita de emojis personalizados é exibida.

Para quem entra e sai do app constantemente, a plataforma também facilitou o sistema de login e logout. Agora, é possível receber os códigos de verificação por e-mail, além da opção do SMS. Outra novidade é que o processo de conexão também poderá ser feito diretamente por meio das contas da Google ou Apple.

2 de 2 Mensagens agora podem ser respondidas com emojis por todos os usuários — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Mensagens agora podem ser respondidas com emojis por todos os usuários — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

Uma outra função disponibilizada também foi a alteração do link de compartilhamento de perfil. Na versão anterior, quem queria encaminhar o perfil público, grupo ou canal recebia esse endereço personalizado: “links t.me/username”. Com a atualização, o foco do link é no nome do usuário, que passa a ser dessa forma: “username.t.me”.

Além disso, o app incluiu um novo recurso para o Android: a possibilidade de reordenar os downloads, de acordo com o que for prioridade para você. Assim, os usuários podem agora pressionar e arrastar os arquivos que devem ser baixados primeiro para o topo da lista na seção de “Downloads”.

Outra mudança é que os efeitos de animações para abrir, fechar e alterar uma mídia no app também estão mais suaves. Além disso, o Telegram também adicionou suporte ao Android 13, o que permite que a cor do aplicativo seja mudada de acordo com o tema do sistema ou no modo noturno.

Com informações de TheHindu, AndroidCentral, DigitalTerminal e Crast.net.

Veja também: Telegram: quatro funções curiosas do mensageiro