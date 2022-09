The Last of Us Part 1 para PS5: veja principais novidades do remake

The Last of Us Parte 1 é um remake do primeiro The Last of Us que chega ao PS5 nesta sexta-feira (2). O game promete trazer toda a aventura da versão original lançada em 2013 para o PS3 (e porteriormente para PS4 ), mas com gráficos aprimorados e outras novidades. O título é produzido pelo estúdio Naughty Dog e sua história é centrada na dupla Ellie e Joel. Os protagonistas são dois sobreviventes em um mundo pós-apocalíptico, dominado por uma doença que corrompe seres humanos e também levou a gangues que lidam com o que sobrou da sociedade.

Vale lembrar que The Last of Us Parte 2 já foi lançado, em 2020, e continua a história do game original, mas este remake também serve como introdução para quem está chegando agora à franquia. The Last of Us foi tão grande que, além de ser um game que recebeu diversos prêmios, também gerou uma série de TV, que estreia em 2023 na HBO, produzido em parceria com o estúdio Naughty Dog. Confira nas linhas abaixo as principais novidades do remake para PS5.

The Last of Us Part 1 marca o retorno de Ellie e Joel ao PS5 — Foto: Divulgação/Sony

Sensores do DualSense

The Last of Us Part 1 usará frequentemente os sensores hápticos do controle DualSense, gatilhos que vibram na frequência exata para simular sensações nas mãos dos jogadores. Cada arma terá sua própria vibração e também será possível sentir detalhes do ambiente pelos sensores, como chuva ou uma grama mais alta.

Sensores do DualSense trarão experiência ainda mais realista a The Last of Us Part 1 — Foto: Divulgação/Sony

Os sensores também agirão na hora dos combates, quando o personagem levar um tiro ou for atacado por inimigos. Cada arma também terá sua própria “dureza” de gatilho, para simular tiros da vida real.

Modos inéditos

A Naughty Dog já havia confirmado que The Last of Us Part 1 vai ter, pelo menos, dois modos novos para aproveitar: Permadeath e Speed Run. O primeiro é, basicamente, “morte permanente”. Se morrer durante a história, é Game Over “para sempre”. Será necessário começar tudo de novo, sem o progresso salvo. Este modo estava em The Last of Us Part 2.

Um dos modos de The Last of Us Part 1 terá morte permanente — Foto: Divulgação/Sony

Já o modo Speedrun vai colocar um relógio na tela de forma permanente, ajudando jogadores que querem saber quanto tempo de campanha e de jogatina já possuem – especialmente voltado para aqueles que desejam terminar The Last of Us Part 1 cada vez mais rápido, sempre com tempos melhores.

Visual melhorado

The Last of Us Part 1 terá incrementos visuais, mas não apenas na parte gráfica. É óbvio que, por se tratar de um remake, os gráficos foram totalmente refeitos e os personagens até se apresentam de forma um pouco diferente do que foram vistos na versão original do jogo. Ainda assim, eles se mantêm fiéis à representação original.

Todo o visual de The Last of Us Part 1 foi refeito e melhorado — Foto: Divulgação/Sony

Iluminação realista e reflexos melhorados, graças à tecnologia Ray Tracing, também estão presentes. Uma nova forma de animar personagens foi igualmente introduzida, deixando as expressões faciais mais naturais e realistas. No geral, espere por um bom uso das novas tecnologias do PS5, com melhorias claramente superiores em relação ao PS3.

Acessibilidade expandida

Acessibilidade tem sido um dos grandes diferenciais de The Last of Us desde a Parte 2. Foi nesse jogo que a Naughty Dog resolveu deixar o game realmente bem acessível para todo tipo de público, com modificações que permitiam moldar a jogabilidade e visualização de acordo com a capacidade de cada jogador ou jogadora. Em The Last of Us Part 1 isso retorna como novidade.

Acessibilidade é um dos pontos mais importantes de The Last of Us Part 1 — Foto: Divulgação/Sony

Isso quer dizer que The Last of Us Part 1 agora conta com descrições de áudio, visualização de alto-contraste, tamanho de legenda, dificuldade configurável, equilíbrio de cores, controles alternativos, redução de enjoo, sinais de áudio, modificação da HUD, entre outros fatores que deixam a experiência cada vez mais acessível e aberta para todo mundo se divertir de maneira igual ou próxima.

Outras pequenas diferenças

The Last of Us Part 1 também promete algumas mudanças pequenas, mas notáveis. Uma delas é a possibilidade de pular quebra-cabeças para focar na história. Isso fará com que os desafios encontrados sejam solucionados pelos personagens sem grandes dificuldades.

The Last of Us Part 1 deve ter bastante conteúdo, inclusive a expansão Left Behind no mesmo pacote — Foto: Divulgação/Sony

Há ainda ausência do multiplayer. Como se sabe, a Naughty Dog planeja um jogo multiplayer da série para 2023, por isso resolveu se focar apenas no modo de história para The Last of Us Part 1, entregando uma experiência narrativa e refeita, como os fãs esperam. Vale lembrar que esta versão também conta com a expansão Left Behind, que foi lançada em separado na época do PS3.