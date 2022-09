The Last of Us Part 1: Sony se recusa a repor cópias danificadas para PS5

Usuários que compraram The Last of Us: Parte 1 Firefly Edition reclamam de receber caixas danificadas — Foto: Reprodução/PlayStation

A Firefly Edition traz o game The Last of Us Parte 1, uma caixa metálica, as quatro histórias em quadrinho da série American Dreams que conta eventos anteriores ao jogo e desbloqueio de itens digitais. Enquanto a edição tradicional do jogo custa US$ 69,99 (em torno de R$ 363 sem impostos) a Firefly Edition custa US$ 99,99 (por volta de R$ 518 sem impostos). Vale ressaltar que essa edição não é vendida no Brasil de forma oficial. Confira outros tuítes de consumidores reclamando do estado da edição especial: