The Mortuary Assistant: veja gameplay e requisitos do jogo de terror

The Mortuary Assistant é um jogo de terror independente desenvolvido pelo estúdio DarkStone Digital e publicado pela DreadXP que ganhou atenção recentemente com seu estilo macabro e história intrigante. No game, usuários assumem o trabalho de uma assistente de necrotério que precisa realizar tarefas para preparar corpos de pessoas que faleceram, porém, logo descobrem que há forças sobrenaturais envolvidas.

O título está disponível na loja digital Steam por R$ 47,49, onde é possível também baixar uma demo gratuita do jogo. Com requisitos mínimos razoáveis, como processador com ao menos 2 GHz de clock e 4 GB de RAM, The Mortuary Assistant pode ser uma alternativa interessante para rodar em praticamente qualquer PC atual.

1 de 2 The Mortuary Assistant é um jogo de terror sobre ser assistente em um necrotério envolto em atividades sobrenaturais — Foto: Reprodução/Steam The Mortuary Assistant é um jogo de terror sobre ser assistente em um necrotério envolto em atividades sobrenaturais — Foto: Reprodução/Steam

👉 Quais são os melhores jogos de terror? Opine no Fórum do TechTudo

Enredo

O game segue os passos de Rebecca Owens, uma jovem recém-formada na faculdade que consegue seu emprego dos sonhos: ser assistente de perícia no necrotério River Fields, um lugar envolto em rumores sobre atividades sobrenaturais. Seu primeiro dia de trabalho lidando com os corpos parece comum, até que fenômenos inexplicáveis começam a ocorrer. Seu chefe, o misterioso Raymond, tranca Rebecca no necrotério e a avisa através de um telefonema que ela está possuída por um demônio e precisará realizar um procedimento para conseguir contê-lo.

A narrativa de The Mortuary Assitant é aberta e em muitos casos não linear, de forma que o jogador precisa investigar por conta própria e reunir os pedaços de informações que encontrar. Os demônios explorarão o passado traumático de Rebecca e há também vários segredos a se descobrir sobre River Fields e Raymond. O game possui múltiplos finais de acordo com os caminhos do jogador e cada um deles revela um pouco mais da história.

Gameplay

A jogabilidade do título se divide em algumas partes. Primeiramente há a parte simulador, na qual Rebecca precisa realizar vários procedimentos comuns nos corpos para prepará-los para o embalsamamento, como remover dentes de ouro ou drenar seu sangue com uma máquina. O jogador precisará também de itens espalhados pelo cenário para realizar algumas das tarefas, sendo necessário andar pelo necrotério, checar sua prancheta e preencher dados em um computador.

2 de 2 O terror de The Mortuary Assistant pega jogadores de surpresa enquanto estão realizando seu trabalho — Foto: Reprodução/Steam O terror de The Mortuary Assistant pega jogadores de surpresa enquanto estão realizando seu trabalho — Foto: Reprodução/Steam

Durante esses momentos do trabalho, Rebecca começará a sofrer alucinações, às vezes com criaturas disformes que podem ser vistas de canto de olho. Em outras ocasiões são visões bem explícitas e assustadoras, como uma criatura observando em cima de um armário ou um ataque súbito de alguma entidade. Um dos fatores mais interessantes no jogo é que os sustos são aleatórios, então mesmo ao jogar múltiplas vezes o usuário ainda pode continuar a ser surpreendido.

Requisitos