The Sims 4 será gratuito em todas as plataformas a partir de outubro

The Sims 4 será gratuito nos consoles e computadores a partir de 18 de outubro, segundo a produtora Maxis Interactive e a distribuidora Electronic Arts. A data também marca a realização do Behind The Sims Summit, que deve apresentar mais novidades além de dar início à fase free-to-play do simulador a partir das 14h, com transmissão nos canais oficiais do game no YouTube e na Twitch.