TikTok anuncia função idêntica ao BeReal; saiba como vai funcionar

O TikTok anunciou nesta quinta-feira (15) um novo recurso para compartilhamento de vídeos espontâneos e em tempo real: o TikTok Now. Com ele, os usuários receberão uma notificação diária, em horários aleatórios, solicitando que publiquem uma imagem ou vídeo de até 10 segundos mostrando o que estão fazendo naquele exato momento - exatamente como acontece no aplicativo BeReal , que, como o TikTok, também está disponível para Android e iPhone ( iOS ). Nessa nova função, as câmeras frontal e traseira serão utilizadas simultaneamente. A ferramenta está sendo testada e deverá contemplar toda a comunidade da rede social nas próximas semanas.

1 de 2 TikTok lança recurso para o compartilhamento de fotos e vídeos instantâneos, semelhante ao app BeReal; saiba tudo sobre a novidade — Foto: Divulgação/Pixabay TikTok lança recurso para o compartilhamento de fotos e vídeos instantâneos, semelhante ao app BeReal; saiba tudo sobre a novidade — Foto: Divulgação/Pixabay

Nos Estados Unidos, a novidade poderá ser acessada através de uma seção própria no app. Já em outras regiões do mundo, será necessário fazer o download de um aplicativo específico, nomeado TikTok Now. De acordo com a publicação realizada no site oficial da empresa nesta quinta-feira (15), a experiência dos usuários será aprimorada no app de acordo com as percepções do público sobre esse novo formato de criação de conteúdo. Até o momento, não se sabe para quais plataformas será lançado, mas é possível que seja para Android e iPhone.

A ideia do novo aplicativo é essencialmente a mesma do app BeReal, que também busca estimular as pessoas a serem “reais”. Além do TikTok, outra rede social que atualmente testa adotar esse tipo de recurso é o próprio Instagram, também disponível para iPhone e Android.

Uma possível diferença entre os apps é que, no BeReal, se muitas tentativas de posts são realizadas, o app “dedura” a ação para os outros contatos, já que o objetivo é ser o mais natural possível. Por enquanto, ainda não se sabe se o TikTok Now funcionará assim também.

2 de 2 Com o TikTok Now, usuários deverão publicar fotos ou vídeos utilizando a câmera frontal e traseira do celular – ideia é compartilhar momentos de forma espontânea — Foto: Divulgação/TikTok Com o TikTok Now, usuários deverão publicar fotos ou vídeos utilizando a câmera frontal e traseira do celular – ideia é compartilhar momentos de forma espontânea — Foto: Divulgação/TikTok

Ainda, no TikTok Now, de acordo com o que foi divulgado pela empresa, usuários menores de 16 anos terão uma conta privada por padrão, enquanto os menores de 18 anos não poderão compartilhar seu conteúdo na aba Explorar. Além disso, somente amigos de pessoas entre 13 e 15 anos poderão deixar comentários em suas publicações - medida que busca evitar interações indesejadas com esse público mais jovem.

Os maiores de 18 anos, por sua vez, terão mais opções de compartilhamento. Além de seus amigos, a comunidade mais ampla da plataforma também poderá visualizar os conteúdos publicados, de acordo com as configurações de privacidade definidas. Também será possível bloquear outras pessoas e escolher os comentários que aparecerão nos conteúdos, além da possibilidade de denunciar ações que possam violar as diretrizes da comunidade do TikTok. Vale lembrar que, por enquanto, ainda não há previsão de lançamento.

Com informações de TikTok e Engadget

