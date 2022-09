Torneira de cozinha com acionamento automático vale a pena?

As torneiras com acionamento automático sempre foram mais comuns em restaurantes, shopping centers e espaços comerciais, principalmente, nas pias de banheiros. Porém, nos últimos anos, o consumidor viu surgir diversos modelos de torneira para cozinha com essa tecnologia. Mas será que funciona? Vale a pena investir em um modelo automático para a pia da cozinha? O Shoptime responde.

É importante explicar que, enquanto as torneiras automáticas com sensor são uma solução sustentável e que ajudam a reduzir o desperdício de água, principalmente, em banheiros públicos, as torneiras com sensor para cozinha têm outra finalidade: a praticidade.

A maioria dos modelos de torneiras para cozinha com sensor, também chamadas de torneiras smart ou touch, ligam e desligam quando o usuário chega bem perto do sensor infravermelho ou toca um ponto da peça com a mão.

Porém, praticamente todas as torneiras com sensor ou touch que encontramos não possuem temporizador, ou seja, é preciso acionar e depois tocar novamente para controlar a saída de água.

De toda forma, esse modelo de torneira facilita muito a vida de quem está cozinhando, pois, ao invés de ter de usar a mão para movimentar o controle, o registro ou o monocomando da torneira, com apenas um toque ou aproximando a mão da peça, você abre a água e segue com o que estava fazendo.

Outra vantagem desse tipo de torneira é evitar o contato dos dedos com a peça enquanto estiver preparando algum alimento, evitando qualquer chance de contaminação cruzada.

Modelos mais comuns de torneira para cozinha touch

Os modelos de torneiras automáticas e com sensor mais comuns para cozinha são do tipo de bancada e monocomando, inclusive, permitindo a ligação com água fria e quente. Para muitas delas, não é preciso ligação com a rede elétrica: funcionam com pilhas AA ou AAA, que podem ser do tipo recarregável e duram por vários meses.

Elas também são do estilo gourmet, com bica alta e até mesmo articulável e extensível. Com isso, a torneira consegue servir a pias grandes e com duas cubas.

Muitas ainda possuem regulagem do tipo de jato de água, que pode ser mais arejado e delicado e, portanto, mais econômico, ou mais intenso, o que facilita a lavagem de frutas, verduras e louças mais sujas.

A vantagem final é o design. Praticamente todas as peças que encontramos são muito sofisticadas e bonitas, com acabamento cromado, em preto fosco ou brilhante e até em dourado ou rosé. São torneiras grandes e imponentes, que chamam a atenção em qualquer pia - mas que precisam de espaço e altura livre para serem instaladas.

Alternativa é adaptador com sensor para torneira

Por tudo isso, as torneiras automáticas com sensor ou touch são produtos caros, com preço bem mais alto do que uma torneira monocomando ou gourmet convencional.

Para quem deseja muito ter o acionamento automático do fluxo de água na pia da cozinha, uma alternativa são os gadgets que conseguem transformar qualquer torneira em uma peça smart ou touch.

Existem modelos, principalmente de marcas chinesas, que são uma caixinha plástica ou cromada que pode ser presa à ponta de torneiras comuns - da mesma forma que os filtros de água portáteis que existem por aqui. Um produto que encontramos tem bateria recarregável com entrada USB-C e vem com diversos adaptadores, para se encaixar a vários tipos de torneiras.

É só encontrar o adaptador certo, rosquear na extremidade da torneira, ligar o aparelhinho e abrir o fluxo de água, que será controlado pelo gadget. Um modelo possui dois sensores para acionamentos diferentes: temporário de alguns segundos ou água aberta até o usuário passar a mão novamente em frente ao infravermelho.

Para pesquisar torneiras para cozinha e outras peças para esse ambiente, visite o Shoptime.