Trombone Champ é o novo jogo musical hit do Steam que virou meme

Trombone Champ é um novo jogo musical que foi lançado para PCs via Steam . O título, que custa R$ 28,99 na loja digital, é desenvolvido e publicado pelo estúdio Holy Wow. O game fez sucesso nas redes sociais após virar meme graças à jogabilidade. Isso porque os jogadores movem os controles para tentar tocar músicas clássicas em um trombone, instrumento musical de sopro, sempre com resultados bem engraçados e desengonçados. Vale lembrar que o jogo é exclusivo de computadores Windows , mas, de acordo com os produtores, uma versão para Mac será lançada em breve.

Trombone Champ conta com 20 músicas reproduzidas, todas inspiradas em melodias clássicas e, até então, livres de direitos autorais mais pesados. O jogo deixa você tocar livremente: há um marcador de performance, que te diz se está indo bem ou mal, mas a música não é encerrada se o usuário errar muitas notas. O game te dá liberdade para aumentar a diversão e os resultados inusitados com o som do trombone.

Muitos podem achar que seu estilo lembra Guitar Hero, mas isso não é exatamente verdade. Trombone Champ está mais próximo de jogos como Ouendan e Elite Beat Agents, ambos de Nintendo DS, que fizeram sucesso por trazer um conceito musical onde era preciso acompanhar linhas na tela. Aqui a jogabilidade é bem parecida com este estilo, ainda que dê mais liberdade para os usuários.

Colecionáveis e mais

Trombone Champ complementa a experiência com elementos colecionáveis. Há 50 cartas para colecionar, com dados e detalhes históricos de musicistas, mas sempre com um tom de bom humor. Também é possível destravar mais elementos visuais para surgirem na tela enquanto a música é tocada. A produtora garante que tudo é obtido dentro do game e sem nenhuma microtransação – e nem planeja ter qualquer coisa neste sentido.

O estúdio já revelou que, após o sucesso, planeja continuar atualizando Trombone Champ de graça ao longo dos próximos meses. Algumas melhorias previstas incluem a adição de mais músicas, configurações de acessibilidade, localização em mais idiomas e suporte a computadores Mac, além do aparelho Steam Deck, da própria Valve.

Requisitos

Requisitos Mínimos Trombone Champ Componente Requisito Mínimo Sistema operacional Windows 7 Processador Intel Core i7 3770 ou superior Memória 2 GB de RAM Placa de vídeo Intel HD 4000 ou superior Espaço livre 500 MB