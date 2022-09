Tudo sobre a CPN: veja jogos, edições e detalhes da Copa Nobru

A CPN, antiga Copa Nobru, torneio de emuladores idealizado pelo co-fundador da Fluxo , Bruno "Nobru" Goes , chega à oitava temporadas com novidades. Além do Free Fire , jogo presente desde o lançamento do campeonato em 2020, a CPN 8 confirmou o PUBG Mobile , que estreia no próximo dia 28 de setembro. A premiação para o Free Fire é de R$ 50 mil distribuídos entre os 18 participantes do torneio, enquanto no PUBG Mobile o valor é de R$ 100 mil para ser entregue entre os 12 times.

A oitava edição da CPN teve início no dia 13 de setembro e tem final programada para o dia 1º de outubro. Veja, a seguir, como funciona cada uma das modalidades, conheça times, edições anteriores e muito mais sobre a CPN.

2 de 2 Grupos do torneio de Free Fire da CPN 8 — Foto: Divulgação/CPN Grupos do torneio de Free Fire da CPN 8 — Foto: Divulgação/CPN

Free Fire

O Free Fire é a principal modalidade do torneio, presente desde sua fundação, em 2020. Na oitava edição, a competição terá 18 times divididos em três grupos de seis participantes cada. Vale lembrar que equipes famosas do cenário de Free Fire, como Fluxo, paiN Gaming, LOUD, Los Grandes, Black Dragons, entre outros, estão participando do torneio com nomes modificados por motivos contratuais com a Garena. A empresa impede que equipes participantes da Serie A da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) utilizem nomes e logotipos em campeonatos não oficiais.

Na CPN 8, a competição de Free Fire ocorre entre os dias 13 e 27 de setembro. A fase de grupos terá jogos nos dias 13, 14, 15, 19, 20 e 22 de setembro. Os 12 melhores times passam para a grande final, nos dias 26 e 27 de setembro. A pontuação é definida por BOOYAH!'s (o vencedor de cada queda) e número de abates do squad. O time vencedor do torneio recebe R$ 25 mil. A outra metade dos R$ 50 mil totais em premiação é distribuída entre os 11 times que chegam à final. Confira os grupos e times da edição 8 a seguir.

Grupos Free Fire na CPN 8 GRUPO A GRUPO B GRUPO C BAZE Deuses Antisocial Crias Dollars B4 Dragões Faz o P Forsaken Ryze K9 MK Strix Medellin NOISE TG Noxus Terrornet

PUBG Mobile

A novidade na CPN 8 é a estreia do PUBG Mobile, modalidade que teve qualificatória aberta a todos os times da comunidade interessados em participar do torneio. Ao todo, são quatro vagas disponíveis para a comunidade, disputadas nos últimos dias 17 e 18 de setembro, e mais oito lugares para equipes convidadas. Os times são divididos em três grupos com quatro integrantes cada, de onde saem os oito melhores rumo à final. O torneio de PUBG Mobile ocorre entre os dias 28 de setembro de 1 de outubro, data da grande final.

Vale ressaltar que a competição se dá pela parceria entre a Tencent, distribuidora do jogo, e CPN. A inédita disputa traz um atrativo para os participantes: a premiação supera em duas vezes o que é pago no torneio de Free Fire, chegando a R$ 100 mil (metade do valor vai para o vencedor). Segundo Nobru, a nova modalidade evidencia a imagem de referência dos pro-players.

Edições Anteriores

Antes conhecida como Copa Nobru, a CPN já conta com oito edições distribuídas desde 2020. Para 2021, foram planejadas e executadas quatro edições distribuídas durante todo o ano, enquanto em 2022 já aconteceram duas edições até o momento. Contando todas as temporadas, a CPN distribuiu mais de R$ 450 mil em premiações totais e cedeu vagas para a disputa da LA COPA, torneio latino-americano organizo por Donato e também pelo Nobru, nas temporadas 2, 4 e 6.

O torneio contou com diferentes formatos durante a história. Em um deles, apresentou a CPN Battle Royale, competição no formato tradicional e a também a CPN Arena, com times convidados compostos por dois players mobile e dois de emulador. O formato visava mostrar que, independente de PC ou celular, os players conseguem manter o mesmo nível de jogabilidade. Além disso, chegou a contar com Series A e B durante as edições de 2021. Confira, a seguir, todos os campeões e MVP's da CPN até agora.

Campeões, vices e MVP's da CPN Edição Campeão Vice MVP Copa Nobru 1 FAZ O P Hype GHOST9 Copa Nobru 2 Los Dollars NOISE KRAWK3 CPN 3 Dragões BASTARDOS NEXT CPN 4 FAZ O P Time Misterioso REKKON CPN 5 Elite STRIX E-SPORTS guizinnn CPN 6 Los Dollars BASTARDOS RABELO CPN 7 Crias Los Dollars TERROR

Como assistir

Para quem quiser acompanhar as competições da CPN 8 de Free Fire, basta acessar o canal do Nobru no YouTube sempre às 20h nos dias 13 a 22 de setembro, assim como em 26 e 27. Já o PUBG Mobile tem início dia 28 de setembro e término no dia 1 de outubro, com jogos também às 20h. A final da CPN 7, outra edição do torneio que ocorreu em 2022, contou com mais de 200 mil espectadores simultâneos.