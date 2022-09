Tudo sobre NBA 2K23: veja gameplay e requisitos mínimos do jogo

NBA 2K23 é o novo jogo de basquete do estúdio Visual Concept e da editora 2K. O título já está disponível para Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4) e PC, trazendo um simulador realista que recria a melhor liga de basquete do mundo. Na edição, a franquia oferece diversas novidades, incluindo um modo que permite "voltar no tempo" até 1983 para mudar o rumo da Liga, suas franquias e astros (jogar com Michael Jordan no Boston Celtics, por exemplo). Confira a seguir mais detalhes sobre o game e seus requisitos para rodar no computador.