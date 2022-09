Tudo sobre Overwatch 2: veja gameplay, novidades e requisitos mínimos

Overwatch 2 , sequência do popular game de tiro multiplayer online da Activision Blizzard , será lançado em 4 de outubro e vai substituir o primeiro jogo por completo. Isso porque o game adota uma nova proposta: um modelo gratuito e com crossplay entre as plataformas. Por enquanto, o jogo, segundo a produtora, ficará disponível em uma espécie de acesso antecipado e focará na experiência PvP (Jogador vs Jogador).

O conteúdo cooperativo está previsto para 2023, mas ainda sem uma data definida. Overwatch 2 estará disponível em todas as plataformas que receberam o primeiro game, como PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC, via Battle.net. Veja, a seguir, mais detalhes sobre o jogo.

Duas das principais novidades de Overwatch 2, as missões cooperativas PvE (Jogador vs Ambiente) e as quests que aprofundam a história dos personagens, não estarão presentes quando o jogo chegar, no início de outubro. Por enquanto, jogadores receberão apenas a experiência PvP tradicional de Overwatch com novos conteúdos, como três heróis a mais, novos mapas e modos extras. Previsto para uma data ainda não definida de 2023, o modo trará os heróis da Overwatch como Winston, Mei, Tracer, entre outros, contra exércitos de robôs inimigos, os Omnics.

A principal diferença na jogabilidade de Overwatch 2 é que os times passarão a ser compostos por 5 integrantes ao invés de 6. Essa estrutura permitirá apenas 1 Tanque por equipe, voltado para defesa, com 2 personagens focados em causar Dano e 2 em Suporte. Por conta disso, muitos heróis tiveram modificações, como Orisa, Winston e Doomfist, para executarem melhor seus novos papéis no time. Outra grande novidade é que eles terão um sistema de progressão, através do qual poderão aprimorar suas habilidades ao jogar as missões cooperativas.

Gameplay

Entre os novos personagens estão Sojourn, uma grande estrategista e atiradora hábil, a aguardada Junker Queen, que entrará no papel de um Tanque, e a personagem Kiriko, que chegará na primeira temporada na categoria Suporte. Entre os mapas já confirmados, os usuários encontrarão localidades como Rio de Janeiro, Toronto, Roma, Monte Carlo e Nova York. Modos tradicionais, como Assault, Control e Escort estão de volta, mas o foco está no novo modo, Push, onde os jogadores tentarão assegurar o controle de um robô e levá-lo até a base inimiga.

Sob o novo modelo gratuito do game, Overwatch 2 terá temporadas com um Passe de Batalha. O recurso vai oferecer opções gratuitas e pagas onde os usuários poderão ganhar 80 níveis de recompensas para seus personagens, além de poder até mesmo desbloquear novos heróis e mapas. Quanto à segunda opção, os produtores do game mencionaram que estará no modelo gratuito dos passes.

Vale mencionar, ainda, que os usuários que adquiriram o primeiro Overwatch poderão resgatar, até o dia 5 de dezembro, um pacote chamado "Founder's Pack", que conta com itens cosméticos como bônus. Entre eles, as skins General Doomfist e Jester Sombra.

Requisitos mínimos

Por enquanto, a Activision Blizzard ainda não revelou os requisitos mínimos da versão final de Overwatch 2. Porém, os jogadores que pretendem baixar o game em seus computadores podem se guiar pelos requisitos divulgados pela empresa durante a fase beta. Estas configurações podem ser alteradas futuramente.