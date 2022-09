Tudo sobre Poco M4 Pro: veja preço e ficha técnica do celular Xiaomi

O celular foi lançado globalmente em fevereiro de 2022 e desembarcou no Brasil em março junto com o irmão, o Poco M4 Pro 5G. O celular está disponível nas cores amarelo, azul e preto. Veja mais detalhes do Poco M4 Pro a seguir.

1 de 5 Poco M4 Pro está disponível no mercado brasileiro nas cores amarelo, azul e preto — Foto: Divulgação/Xiaomi Poco M4 Pro está disponível no mercado brasileiro nas cores amarelo, azul e preto — Foto: Divulgação/Xiaomi

Ficha técnica do Poco M4 Pro

Tamanho da tela: 6,43 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (2400 x 1080 pixels)

Painel da tela: AMOLED

Câmera principal: tripla, 64, 8 e 2 MP

Câmera frontal: 16 MP

Sistema: Android 11

Processador: MediaTek Helio G96 (octa-core de até 2,05 GHz)

Memória RAM: 6 ou 8 GB

Armazenamento: 128 ou 256 GB

Cartão de memória: sim, microSD de até 1 TB

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Telefonia: Dual SIM (nano SIM)

Peso: 179,5 gramas

Dimensões: 159,87 x 73,87 x 8,09 mm

Cores: amarelo, azul e preto

Lançamento global: fevereiro de 2022

Lançamento no Brasil: março de 2022

Tela e design

2 de 5 Display do Poco M4 Pro apresenta taxa de atualização de 90 Hz e amostragem do toque de 180 Hz — Foto: Reprodução/Amazon Display do Poco M4 Pro apresenta taxa de atualização de 90 Hz e amostragem do toque de 180 Hz — Foto: Reprodução/Amazon

O Poco M4 Pro tem tela AMOLED de 6,43 polegadas com resolução Full HD+ de 2400 x 1080 pixels. A taxa de atualização de 90 Hz deixa as imagens mais fluidas do que nas tradicionais telas de 60 Hz, trazendo melhor experiência durante a exibição de vídeos ou jogos. Outra especificação que promete agradar o público gamer é a amostragem do toque de 180 Hz.

O painel do smartphone da Xiaomi está equipado com sensor de luz que detecta alterações na iluminação e ajusta o brilho da tela para uma experiência mais confortável. Apresenta ainda a certificação Eye Care Display que reduz os danos causados pela luz azul.

Em relação ao design, as bordas do display são evidentes e a câmera frontal está abrigada em um furo no centro da tela. Já o acabamento do smartphone é feito em plástico com acabamento fosco na traseira e brilhante nas laterais achatadas.

Na parte traseira está localizado o módulo retângulo que preenche toda a parte superior e abriga o conjunto de lentes e o flash LED. O celular traz três opções de cores: amarelo, azul e preto.

Câmeras do Poco M4 Pro

3 de 5 Poco M4 Pro apresenta conjunto triplo de lentes de 64 MP — Foto: Divulgação Xiaomi Poco M4 Pro apresenta conjunto triplo de lentes de 64 MP — Foto: Divulgação Xiaomi

O arranjo fotográfico é um dos destaques do smartphone da Xiaomi. Em resumo, o conjunto fica organizado da seguinte forma:

Principal: 64 MP (f/1.8)

Ultra wide: 8 MP (f/2.2)

Macro: 2 MP (f/2.4)

Câmera frontal: 16 MP (f/2.4)

A câmera frontal faz registros com qualidade de 16 megapixels e os vídeos são gravados em 720p e 1080p a 30 e 120 FPS (quadros por segundo). O smartphone conta ainda com Modo Noturno, Modo Retrato, Modo foto profissional, Modo Panorâmico e flash LED. Além do sistema HDR que garante imagens com o fundo com iluminação mais natural.

Desempenho e armazenamento

O smartphone da Xiaomi utiliza o Helio G96 da MediaTek. O processador octa-core apresenta velocidade máxima de 2,05 GHz que trabalha em conjunto com 6 GB ou 8 GB de RAM LPDDR4X. O espaço interno pode ser de 128 GB ou 256 GB de armazenamento UFS 2.2.

Usuários que desejam maior espaço para dados podem colocar cartão microSD de até 1T.

Bateria do Poco

4 de 5 Capacidade da bateria do smartphone da Xiaomi é de 5.000 mAh — Foto: Divulgação/Xiaomi Capacidade da bateria do smartphone da Xiaomi é de 5.000 mAh — Foto: Divulgação/Xiaomi

A bateria do Poco M4 Pro apresenta capacidade de 5.000 mAh e suporte para carregamento rápido. De acordo com a fabricante, a carga pode suportar 31 horas de chamada, 140 horas de música, 22 horas de reprodução de vídeo e 15 horas de navegação.

É importante ressaltar que a performance da bateria pode variar de acordo com o uso. A Xiaomi disponibiliza na caixa o carregador de 33W com entrada USB-C para recarga do dispositivo.

Versão do Android e recursos adicionais

5 de 5 Poco M4 Pro tem suporte NFC para fazer pagamentos por aproximação — Foto: Divulgação/Motorola Poco M4 Pro tem suporte NFC para fazer pagamentos por aproximação — Foto: Divulgação/Motorola

O Poco M4 Pro sai de fábrica rodando o Android 11 com a interface MIUI 13. Em relação à conectividade, o smartphone conta com Bluetooth 5.0, Wi-Fi: 802.11, 4G, GPS e NFC para pagamentos por aproximação.

O aparelho apresenta sensor de impressão digital para desbloqueio nas laterais, localizado no botão liga/desliga. Além disso, também é possível adicionar mais funções ao botão. Nas configurações é possível acessar através de um toque duplo aplicativos como câmera, captura de tela, lanterna, calculadora, assistente de voz e modo silencioso.

A tecnologia Liquid Cool 1.0 também marca presença e garante o resfriamento do modelo durante o carregamento rápido para garantir maior eficiência no processo. O smartphone conta ainda com a certificação IP53 que garante proteção contra poeira e respingos d'água.

Preço e onde comprar o Poco M4 Pro

O smartphone da Xiaomi chegou ao mercado brasileiro em março deste ano. A versão do Poco M4 Pro com 6 GB de RAM e 128 GB de espaço tinha o valor inicial de R$ R$ 2.899. Atualmente, já é encontrado com desconto na web: os preços partem de R$ 1.280.

Já o modelo de Poco M4 Pro com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento foi vendido no lançamento por R$ 3.299. Nos dias atuais, está disponível por R$ 1.580.