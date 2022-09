Tudo sobre Redmi K50 Pro: ficha técnica, preço e lançamento

o de lan'O Redmi K50 Pro faz parte dos celulares Xiaomi com ficha técnica de ponta. O aparelho custa 2.999 yuans, o que dá cerca de R$ 2.250 pelo câmbio de hoje. Ainda não é possível comprá-lo oficialmente no Brasil, mas o interesse pelo smartphone só faz crescer por causa da câmera de 108 megapixels e as tecnologias de resfriamento. O modelo da linha Redmi K está no mercado desde março e deve agradar a diferentes públicos, desde os mais básicos até os muito exigentes.

A versão Pro do Redmi K50 também conta com recursos variados, como acesso à internet 5G, tela com taxa de atualização de 120 Hz e proteção contra respingos e poeira. Para destrinchar as configurações do telefone, o TechTudo preparou traz abaixo as principais especificações

Redmi K50 Pro foi lançado em março de 2022 — Foto: Divulgação/Xiaomi

Ficha técnica do Redmi K50 Pro

Tamanho da tela: 6,67 polegadas

Resolução da tela: 3200 x 1440 pixels

Painel da tela: OLED

Câmera principal: principal de 108 MP, ultra wide de 8 MP e macro de 2 MP

Câmera frontal: 20 MP

Sistema: Android 12

Processador: MediaTek Dimensity 9000

Memória RAM: 8 GB e 12 GB

Armazenamento: 128 GB, 256 GB e 512 GB

Cartão de memória: sem suporte

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Telefonia: Dual SIM (nano SIM)

Peso: 201 gramas

Dimensões: 163,1 x 76,2 x 8,5 mm

Cores: verde, cinza, azul e preto

Lançamento na China: março de 2022

Preço de lançamento: 2.999 yuans (cerca de R$ 2.250)

Tela e design

O Redmi K50 Pro chega ao mercado com especificações elaboradas, inclusive entre as características da tela. O painel de 6,67 polegadas exibe conteúdos com resolução em 2K (3200 x 1440 pixels), o que pode proporcionar conteúdos com qualidade significativa.

Para além disso, o display com tecnologia OLED também marca presença nas configurações do telefone, de modo a garantir cores mais vivas e maior contraste do que telas LCD, por exemplo.

A taxa de atualização da tela, de 120 Hz, permite que o aparelho confira uma transição suave entre uma imagem e outra. Esse aspecto deve contribuir para evitar “rastros” deixados em movimentos, fator que pode agradar o público gamer, uma vez que otimiza, entre outras coisas, a experiência em jogos.

Redmi K50 Pro: tela de 6,67 polegadas — Foto: Divulgação/Xiaomi

A composição do Redmi K50 Pro pode agradar ao público que busca estrutura reforçada, uma vez que ela investe em revestimento com o Gorilla Glass Victus contra arranhões e na certificação IP53 na resistência contra água e poeira. Ainda neste sentido, vale mencionar que o corpo do aparelho é de vidro e conta com quatro opções de cores.

O design frontal do celular segue um padrão amplamente visto no mercado, que é o de poucas bordas na tela e um furo centralizado para abrigar a câmera de selfie. A traseira, por sua vez, investe em um módulo de câmera retangular e saliente, que fica acomodado no canto superior esquerdo do modelo.

Câmera do Redmi K50 Pro

A câmera do Redmi K50 Pro é um dos destaques do dispositivo, visto que ela reserva um arranjo triplo capaz de tirar fotos de até 108 megapixels. De forma detalhada, os sensores se organizam da seguinte forma:

Principal com 108 MP e abertura f/1,9

Ultra wide com 8 MP e abertura f/2,2

Macro com 2 MP e abertura f/2,4

Câmera frontal de 20 MP

Como é possível observar, o telefone traz sensores capazes de acrescentar novas possibilidades de captura. A câmera ultra wide permite tirar fotos com ângulo ampliado, ao passo que a macro foca nas imagens bem próximas, para fazer registros de perto sem perder os detalhes.

O celular Redmi grava em 4K a 30 fps e com resolução de 1080p a 60 ou 120 fps. O arranjo conta com estabilizador digital (EIS), configuração que pode evitar imagens tremidas e rastros deixados em filmes que envolvem fluxo intenso de movimentação.

Câmera do Redmi K50 Pro tem lentes de até 108 MP — Foto: Divulgação/Xiaomi

Desempenho

O Redmi K50 Pro foi lançado com o intuito de integrar a categoria de celular intermediário premium. Para tal, a fabricante chinesa investe em especificações que reforçam a potência do telefone, inclusive em termos de desenvolvimento. Assim, a composição interna do celular conta com o chip Dimensity 9000, da MediaTek, que chega ao mercado com a promessa de rivalizar com o Snapdragon 8 Gen 1, da Qualcomm.

O processador em questão reserva oito núcleos que operam com velocidades de até 3,05 GHz para desempenhar diversas tarefas ao mesmo tempo, com a promessa de realizá-las sem engasgos. Além disso, a gigante chinesa investe em sistemas de resfriamento que, ao dissipar o calor, podem ajudar a manter o bom desempenho do telefone.

O modelo é vendido com memória RAM de 8 GB ou de 12 GB.

MediaTek Dimensity 9000 é o chip presente no Redmi K50 Pro — Foto: Divulgação/MediaTek

Quanto ao armazenamento, é possível destacar as opções oferecidas no mercado: 128 GB, 256 GB e 512 GB. Por reservar um espaço significativo para dados, não há possibilidade de expansão da memória via cartão microSD. Portanto, aqueles que desejam maior espaço para arquivos, apps e fotos, devem considerar as opções mais generosas.

Bateria do Redmi

A bateria do smartphone reserva 5.000 mAh. Com essa capacidade, o usuário pode esperar uma autonomia de até dois dias de uso, a depender do modo de uso. Vale reforçar que alguns recursos, como o que foi anunciado no Android 12, buscam otimizar o consumo de energia, fator que pode contribuir para passar mais tempo longe das tomadas.

Mas, quando chegar a hora de recarregar, o usuário poderá contar com o suporte a recarga rápida de 120W. O carregador em questão promete repor totalmente a bateria em 26 minutos.

Bateria do telefone traz 5.000 mAh — Foto: Divulgação/Xiaomi

Versão do sistema Android

A versão de fábrica do Redmi K50 Pro chega com o Android 12, sistema disponibilizado pelo Google em 2021. Com o software em questão, o celular é capaz de entregar funcionalidades atualizadas como temas personalizáveis, capturas de tela expandidas e modo extra escuro. Questões de privacidade e acesso a câmera e microfone também foram otimizadas.

Android 12 traz recursos otimizados de privacidade — Foto: Marcela Franco/ TechTudo

Recursos adicionais

A ficha técnica do Redmi K50 Pro contempla características como rede 5G e Wi-Fi 6 no campo da conectividade. A versão Bluetooth, atualizada, é a 5.3. Ainda neste sentido, é possível mencionar o NFC, que permite ao celular realizar pagamentos por aproximação sem a necessidade de um cartão por perto.

Em termos de estrutura física, o telefone garante um sensor de impressão digital na lateral, entrada USB-C e certificação IP53 contra água e poeira.

Recursos do Redmi K50 Pro incluem Dolby Atmos — Foto: Divulgação/Xiaomi

Preço do Redmi K50 Pro

Lançado em março deste ano, o Redmi K50 Pro chegou ao mercado externo por valores a partir de 2.999 yuans, cerca de R$ 2.250 em conversão direta. Versões mais caras, como as de 256 GB e 512 GB, foram anunciadas por 3.299 e 3.999 yuans (cerca de R$ 2.480 e R$ 3.000, respectivamente).

Por ora não há previsão de lançamento do Redmi K50 Pro no Brasil.