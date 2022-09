Tudo sobre Xiaomi 12X: ficha técnica, preço e lançamento

O Xiaomi 12X é um celular Xiaomi com ficha técnica mais do que avançada. Anunciado globalmente em março de 2022, o smartphone premium foi criado para otimizar a experiência com jogos no smartphone – tanto que ostenta tela de 120 Hz, bateria de 4.500 mAh e processador Snapdragon 870 em sua ficha técnica. O aparelho ainda tem acesso à internet 5G .

Disponível nas cores cinza, violeta e azul, o celular é comercializado no exterior pelo preço sugerido de US$ 649, o que dá R$ 3.300 em conversão livre e sem impostos. Por ora não há previsão de venda do aparelho no Brasil, mercado em que a Xiaomi passa por forte contrabando. Ainda assim, dado o interesse pelo smartphone, o TechTudo traz todos os seus detalhes nas linhas a seguir.

Xiaomi 12X é a versão mais barata dos modelos premium da Xiaomi — Foto: Divulgação/Xiaomi

Ficha técnica do Xiaomi 12X

Tamanho da tela: 6,28 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (2400 x 1080 pixels)

Painel da tela: AMOLED

Câmera principal: tripla, (50 MP + 13 MP + 5 MP)

Câmera frontal: 32 MP

Sistema: Android 11 com MIUI 13

Processador: Qualcomm Snapdragon 870

Memória RAM: 8 GB ou 12GB

Armazenamento: 128 GB ou 256 GB

Cartão de memória: sem suporte

Capacidade da bateria: 4500 mAh

Telefonia: Dual SIM (nano SIM)

Peso: 176 gramas

Dimensões: 152,7 x 69,9 x 8,2 mm

Cores: cinza, violeta e azul

Anúncio global: 15 de março de 2022

Preço de lançamento: US$ 649 (cerca de R$ 3.300 em conversão livre)

Tela e design

Xiaomi 12X traz taxa de atualização de 120 Hz — Foto: Divulgação/Xiaomi

O Xiaomi 12X traz na sua tela um dos seus destaques. A ficha técnica inclui uma tela AMOLED de 6,28 polegadas com resolução Full HD+ (2400 x 1080 pixels) e 419 ppi de densidade de pixels. A taxa de atualização de 120 Hz deve agradar ao público que busca um celular de bom nível para jogar e reproduzir vídeos e séries. O modelo ainda traz proteção Gorilla Glass Victus.

Quanto ao design, o smartphone apresenta uma estrutura atraente, uma vez que o módulo de câmeras no canto superior esquerdo dá mais destaque ao sensor principal e, consequentemente, traz uma organização distintas de outros modelos. Na parte da frente, há o notch discreto para a câmera de selfie.

Câmeras do Xiaomi 12X

Xiaomi 12X pesa 180 gramas — Foto: Divulgação/Xiaomi

O arranjo fotográfico do Xiaomi 12X traz múltiplos recursos aos usuários. O sensor principal de alta resolução tem 50 MP e é indicado para capturar imagens em ambientes com maior iluminação. A lente ultra wide de 123º, por sua vez, usa o zoom para registros com maior ângulo de visão e captura objetos distantes.

O conjunto de câmeras do Xiaomi 12X fica da seguinte maneira:

Câmera principal: 50 MP (f/1.88)

Ultra wide: 13 MP (f/2.4)

Macro: 5 MP (f/2.4)

Câmera frontal: 32 MP (f/2.45)

O smartphone apresenta ainda sistema HDR, detecção facial, modo noturno, autofoco e LED flash. Os vídeos são gravados a 8K a uma velocidade de 24 fps. Além disso, o dispositivo conta com slow motion a uma velocidade de 960 fds e vídeo de câmera frontal na resolução Full HD.

Desempenho e armazenamento

Xiaomi 12X apresenta tecnologia NFC — Foto: Divulgação/Xiaomi

O aparelho da Xiaomi conta com um processador Snapdragon 870 da Qualcomm, composto de oito núcleos que atingem velocidade máxima de 2,2 GHz. Embora seja destinado ao mercado premium, a CPU não tem o mesmo nível de potência de produtos mais elaborados da marca como, por exemplo, o irmão Xiaomi 12 Pro.

O dispositivo está bem servido de memória RAM, com um total de 8 GB, e ainda conta com armazenamento de 128 GB ou 256 GB. O smartphone, entretanto, não traz a disponibilidade de slot para cartão de memória.

Bateria do celular Xiaomi

Xiaomi 12X conta com carregamento rápido de 67 W — Foto: Divulgação/Xiaomi

Para garantir uma boa autonomia, o consumidor pode contar com bateria de 4.500 mAh. Essa capacidade deve ser suficiente para garantir o dispositivo até dois dias longe da tomada, a depender do uso. Além disso, o modelo conta com suporte de carregamento rápido de 67W.

Versão do Android e recursos extras

O Xiaomi 12X já vem de fábrica com a versão mais recente sistema do sistema operacional, o Android 12. Desenvolvida pela fabricante, o celular roda a interface MIUI 13, o software vem com novidades referentes à maior possibilidade de personalizar cores e ícones de aplicativos e controles mais eficientes de privacidade.

Essa nova versão do celular da Xiaomi tem acesso à internet móvel da quinta geração e está pronto para a conexão do futuro, que está em fase de expansão no Brasil. A expectativa é a de que o 5G traga internet até 50 vezes mais rápida do que a encontrada atualmente.

Em relação aos recursos, a ficha técnica do aparelho menciona a disponibilidade à tecnologia de impressão digital. O smartphone apresenta também comunicação NFC, GPS, Bluetooth 5.1 e Wi-Fi 6.0.

Preço do Xiaomi 12X

Xiaomi 12X chega com o Android 12 — Foto: Divulgação/Xiaomi

O Xiaomi 12X foi lançado no mercado internacional em 15 março de 2022 por US$ 649 (cerca de R$ 3.300 em conversão livre e sem impostos). O aparelho apresenta três tonalidades: cinza, violeta e azul. Ainda não há previsão para o lançamento no Brasil.