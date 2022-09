TVs e monitores curvos chamam a atenção do público na IFA 2022

TVs e monitores com tela curva estão dando o que falar na feira de eletrônicos de Berlim, a IFA 2022. Gigantes do setor, como Samsung , LG e Lenovo , apostam alto no lançamento de aparelhos com esta característica em comum. Eles podem ser úteis para usuários em busca de altíssima produtividade, jogadores exigentes, e até mesmo para quem deseja assistir a filmes com máxima qualidade e fidelidade de cores.

Dentre os destaques da feira está o Lenovo Legion Y32p-30, desenvolvido especialmente para o público gamer e que fornece uma taxa de atualização de 144 Hz. O LG OLED Flex promete 42 polegadas e uma tela com ajuste de curvatura para usuários mais sofisticados. Enquanto isso, o Samsung Odyssey OLED G8 tem suporte à tecnologia AMD FreeSync Premium.

1 de 4 IFA 2022: Samsung, LG e Lenovo apostam em TVs e monitores curvos — Foto: Divulgação/LG IFA 2022: Samsung, LG e Lenovo apostam em TVs e monitores curvos — Foto: Divulgação/LG

Lenovo Legion Y32p-30 e ThinkVision T34w-30

A gigante de tecnologia chinesa Lenovo pretende exibir vários modelos de monitores durante o evento. Contudo, as grandes promessas da marca se concentram no Legion Y32p-30 e ThinkVision T34w-30.

O Legion foi desenvolvido especialmente para o público gamer, a fim de aprimorar a performance dos usuários durante os jogos. O item desponta uma tela robusta de 31,5 polegadas, a qual promete uma resolução 4K (3840 x 2160 pixels). Já no quesito desempenho, a tecnologia deste monitor proporciona uma taxa de atualização de 144 Hz e um tempo de resposta de 0,2 ms – tais características podem alavancar a experiência durante a jogatina de games que exigem bastante agilidade.

A região traseira do periférico concentra opções versáteis de conectividade, sendo uma entrada HDMI, uma saída de áudio P2 e uma DisplayPort. Além delas, é possível encontrar um total de quatro portas USB (1x USB-C, 2x USB-A e 1x USB-B).

O lançamento está previsto para dezembro de 2022. A marca planeja disponibilizar o eletrônico no mercado por uma média de preço de US$ 749,99, o que dá cerca de R$ 3.880 em conversão direta.

2 de 4 Lenovo Legion Y32p-30 fornece duas entradas HDMI, uma DisplayPort, uma USB-C, quatro USB-A, e uma saída de áudio P2 — Foto: Reprodução/Amazon Lenovo Legion Y32p-30 fornece duas entradas HDMI, uma DisplayPort, uma USB-C, quatro USB-A, e uma saída de áudio P2 — Foto: Reprodução/Amazon

Já o monitor ThinkVision T34w-30 promete usabilidade para um público distinto do modelo anterior. Isso porque as 34 polegadas do aparelho, cujo design aposta nas bordas curvas, pode ser mais útil para um PC de negócios, focado no uso em escritórios, por exemplo. A taxa de atualização segue o padrão convencional de 60 Hz. Embora não seja indicada para jogos, é o bastante para navegação básica na internet ou mesmo para a criação de documentos.

A ficha técnica menciona resolução 4K (3840 x 2160 pixels), característica essencial para consumidores que desejam assistir séries e filmes em alta qualidade. A região traseira do item fornece duas entradas HDMI, uma DisplayPort, uma USB-C, quatro USB-A, e uma saída de áudio P2.

O ThinkVision está previsto apenas para janeiro de 2023 pelo preço estimado de US$ 849, cerca de R$ 4.390 em conversão direta.

LG OLED Flex

3 de 4 LG OLED Flex oferece qualidade 4K de 3840 x 2160 pixels — Foto: Divulgação/LG LG OLED Flex oferece qualidade 4K de 3840 x 2160 pixels — Foto: Divulgação/LG

Este lançamento da LG utiliza a próxima tecnologia OLED da marca. Enquanto os televisores convencionais de LCD dependem de iluminação traseira, o OLED permite que cada pixel da tela seja controlado individualmente e emita sua própria luz. Na prática, significa que o sistema OLED pode trazer cores mais brilhantes e altíssimo nível de contraste.

A LG OLED Flex promete utilidade tanto para uso gamer avançado, quanto para consumidores com perfil mais básico. A tela traz competitivas 42 polegadas, além de um recurso especial que pode alterar a sua curvatura: com o apertar de um único botão, é possível mudar do painel totalmente plano para outro bastante curvado.

O display apresenta resolução 4K (3840 x 2160 pixels), alinhada a uma taxa de atualização de 120 Hz e um tempo de resposta de 0,1 ms. Estas características devem ser atraentes para o público gamer acostumado com jogos de alta precisão, como os de tiro. O sistema de hardware engloba um microfone embutido e dois speakers com 40 W de potência – um valor acima da média.

O televisor é compatível com Dolby Vision, enquanto os speakers se operam com conteúdo em Dolby Atmos: tecnologias que prometem verossimilhança e profundidade de cores e áudio, respectivamenteAté o fechamento desta matéria, a LG ainda não anunciou data de lançamento ou média de preço do produto.

O Samsung Odyssey OLED G8 é outro monitor robusto, confeccionado para atender ao público gamer. O periférico resguarda uma tela de 34 polegadas, cuja resolução 4K alcança extensos 3840 x 2160 pixels. Seu desempenho também não deixa a desejar: o display promete uma taxa de atualização chamativa de 175 Hz, alinhada a um tempo de resposta de 0,1 ms.

O primeiro monitor OLED da marca é uma boa oportunidade para verificar o que a fabricante tem a oferecer. A tecnologia do produto ainda fornece o Smart Hub e Gaming Hub, recursos que possibilitam ao usuário o acesso a aplicativos de streaming, como Netflix, Amazon Prime Video, e YouTube, além de jogos provenientes do Xbox, Nvidia GeForce Now, Google Stadia, Utomik e Amazon Luna.

4 de 4 Samsung Odyssey OLED G8 suporte a tecnologia AMD FreeSync Premium — Foto: Reprodução/Future Samsung Odyssey OLED G8 suporte a tecnologia AMD FreeSync Premium — Foto: Reprodução/Future

Outro diferencial do periférico é a presença do AMD FreeSync Premium, que proporciona uma jogatina mais fluida e eficiente, visto que a tecnologia combate o problema da quebra de quadros visto em alguns jogos.

A região traseira do monitor traz entradas Micro HDMI em vez do DisplayPort, o que pode não agradar alguns públicos. Ainda assim, também é possível utilizar a conexão USB-C.

A Samsung não mencionou qualquer média da faixa de preço para o eletrônico, mas informa que o lançamento do monitor deve acontecer em algum momento entre os meses de outubro, novembro, ou dezembro.