Uber tem sistema hackeado; entenda como aconteceu e se há riscos

A Uber sofreu um ciberataque nesta última quinta-feira (15), que pode ter comprometido boa parte do sistema interno da empresa. De acordo com dados divulgados pelo jornal The New York Times ontem, um hacker de apenas 18 anos conseguiu acesso a diversos esquemas de comunicação e de TI da empresa - como relatórios de vulnerabilidade, área do Google Workspace, servidor do Slack, softwares de segurança, domínio do Windows, entre outros. Segundo o portal americano, que conseguiu contato com o invasor, a motivação para o ataque seria o fato de "a empresa ter uma segurança fraca".