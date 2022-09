Ubisoft Forward: novo Assassin's Creed Mirage resgata origens da série

Conforme revelado durante o Ubisoft Forward, Assassin’s Creed Mirage é apenas um de múltiplos projetos em comemoração ao 15º aniversário da franquia. A existência do jogo já tinha vazado no início de setembro com imagens, forçando um anúncio antecipado por parte da publicadora no mesmo dia. Seu lançamento está previsto para 2023 e contará com versões para PC, PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One , Xbox Series X e Xbox Series S, com preços a partir de R$ 239,99.