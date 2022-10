Usuários recriam artes usando apps fitness; entenda como funciona

Apps fitness e de rastreamento disponíveis para celulares Android e iPhone ( iOS ) - como Strava , Nike Run e MapMyRide -, são úteis para indicar caminhos e marcar trajetos feitos. Recentemente, porém, alguns usuários mais criativos resolveram ampliar as funções desses serviços de uma maneira inusitada: recriando artes a partir de suas atividades físicas. Assim, a prática de "arte GPS", que consiste em desenhos digitais traçados pelos aplicativos em rotas milimetricamente calculadas, se popularizou pelos Estados Unidos e por outros lugares do mundo.

Segundo reportagem feita pelo The New York Times em 24 de setembro, esse tipo de registro vem sendo feito no Strava e em outros apps desde 2009, ano de lançamento da plataforma. No entanto, o gerente sênior de comunicações do app, Michael Joseph, afirmou ao portal que, desde o início da pandemia de COVID-19, mais de três bilhões dessas atividades foram carregadas no serviço. Entre as mais famosas estão a recriação da pintura “Moça com o brinco de pérola” e imagens de personagens de filmes e séries de animação.

Percursos feitos por usuários que usam o app Strava forma desenhos sobre o mapa

O popular quadro "Moça com o brinco de pérola", por exemplo, foi "pintado" - ou melhor, percorrido - pela ciclista norte-americana Janine Strong em abril deste ano. Para recriar a arte, ela pedalou cerca de 80 km ao redor do sul do Brooklyn, conferindo cuidadosamente o Strava para garantir que cada curva, círculo e reta formassem de fato o famoso quadro pintado pelo artista holandês Johannes Vermeer, em 1665.

Por isso, em vez de seguir caminhos comuns - como ruas retas -, a artista costuma planejar passeios de bicicleta com rotas diferentes, para desenhar estrelas, pássaros e leões. O resultado dos trajetos são postados por Strong em seu Instagram.

De acordo com a reportagem do The New York Times, a prática existe antes mesmo da chegada dos smartphones. Em 2003, por exemplo, a edição “Year in Ideas”, da New York Times Magazine, contou a história dos ingleses Jeremy Wood e Hugh Pryor, que usaram dispositivos GPS Garmin - parecidos com rádios de comunicação - para traçar rotas no formato de borboletas e peixes ao caminharem em ruas pelo interior da Inglaterra.

Atualmente, a criação das artes ficou mais fácil graças à possibilidade de visualizar os mapas em tempo real, o que fez com que mais pessoas o fizessem. No Brasil, por exemplo, um dos artistas mais conhecidos é Gustavo Lyra, que já "percorreu" o rosto de John Lennon e o de Elsa, personagem do filme Frozen, da Disney.

Resultado da rota do brasileiro Gustavo Lyra, criada em cerca de nove horas em comemoração ao aniversário da filha.

Em aplicativos como Pinterest ou Google Lens, disponíveis para celulares Android e iPhone (iOS), é possível encontrar diversos outros desenhos criados por meio da técnica. De acordo com o que é encontrado na web, os formatos mais reproduzidos por usuários são de coração, animais e objetos.

