Valorant Champions 2022: como assistir à final entre LOUD e OpTic Gaming

LOUD e OpTic Gaming farão a grande final do Valorant Champions 2022, o campeonato mundial do FPS da Riot Games , que acontece neste domingo (18) a partir das 11h, pelo horário oficial de Brasília. As equipes duelarão em uma série melhor de cinco partidas (MD5) que vale o título e a premiação de US$ 300 mil (cerca de R$ 1,5 milhão). Os fãs do campeonato poderão assistir ao confronto nos canais oficiais do Valorant nas plataformas Twitch e YouTube .

Vale lembrar que, em caso de vitória da LOUD, esta será a primeira vez que uma equipe brasileira será campeã de uma competição internacional de Valorant. A seguir, confira mais detalhes sobre as equipes e quem deve chegar como favorita.

1 de 3 Valorant Champions 2022 será decidido entre a brasileira LOUD e a norte-americana OpTic Gaming — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games Valorant Champions 2022 será decidido entre a brasileira LOUD e a norte-americana OpTic Gaming — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Conheça a LOUD

A equipe brasileira da LOUD foi formada no começo de 2022 tendo como base os ex-jogadores da então melhor equipe do Brasil, Team Vikings: Gustavo "Sacy" Rossi e o argentino e único estrangeiro na equipe Matias "Saadhak" Delipetro. A dupla uniu forças com Bryan "pANcada" Luna, Felipe "Less" Basso, Erick "aspas" Santos e o treinador Matheus "bzkA" Tarasconi para criar o time que viria a dominar de ponta a ponta o cenário brasileiro de Valorant e chamar a atenção no cenário mundial do FPS.

A LOUD conquistou tudo o que tinha para conquistar no país, mas ainda falta o título internacional. Essa taça quase chegou na Islândia durante o Valorant Masters Reykjavík 2022, mas os brasileiros perderam para a OpTic na final. Dessa vez, a LOUD aparece ainda mais preparada para a final do Valorant Champions 2022. Com vitórias recentes e convincentes sobre ZETA DIVISION, Leviatán, DRX e a própria OpTic, as chances do Brasil soltar o grito de campeão mundial são bem altas.

2 de 3 LOUD volta a encontra a OpTic na final Valorant Champions 2022 e vai em busca de sua primeira taça internacional — Foto: Divulgação/Lance Skundrich/Riot Games LOUD volta a encontra a OpTic na final Valorant Champions 2022 e vai em busca de sua primeira taça internacional — Foto: Divulgação/Lance Skundrich/Riot Games

Quem é a OpTic Gaming

A OpTic Gaming surgiu no cenário competitivo de Valorant na mesma época da LOUD, no começo de 2022. A lineup é compost por Pujan "FNS" Mehta, Victor "Victor" Wong, Austin "crashies" Roberts, Jaccob "yay" Whiteaker, Jimmy "Marved" Nguyen e o treinador Chet "Chet" Singh.

A equipe jogava anteriormente pela Team Envy, antes de assinar com a OpTic e começar a fazer história no cenário competitivo internacional ao conquistar o título Valorant Masters Reykjavík 2022 em cima da LOUD. Sua atuação no Valorant Masters Copenhagen 2022 também foi boa, chegando à terceira colocação.

Apesar de nunca ter levado o título da liga norte-americana, tendo acumulado dois vices, a OpTic adquiriu enorme respeito e se encontra no patamar das melhores equipes do mundo. Embora a equipe tenha vantagem no confronto direto contra a LOUD, três vitórias e duas derrotas, ela foi atropelada no último encontro com os brasileiros e sofreu para passar pela DRX na final da chave inferior. Com isso, a OpTic precisará se reinventar se quiser ficar com a taça.

3 de 3 Yay aparece como principal jogador da OpTic e o nome que a LOUD mais precisa se preocupar nessa grande final — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour Yay aparece como principal jogador da OpTic e o nome que a LOUD mais precisa se preocupar nessa grande final — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour

Serviço – LOUD vs OpTic Gaming