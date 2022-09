Valorant Champions 2022: FURIA perde para a DRX em sua estreia no mundial

A FURIA Esports perdeu para a DRX, nesta sexta-feira (2), em sua estreia no Valorant Champions 2022, mundial do FPS da Riot Games . Depois de um começo promissor no primeiro mapa da série melhor de três partidas (MD3), a equipe brasileira viu a DRX crescer no confronto, entender seu jogo e buscar clutches decisivos. A FURIA não conseguiu reagir, sofreu uma enorme virada no duelo e não se recuperou mais no decorrer da série. No final, vitória de 2–0 para a equipe da Coreia do Sul, parciais de 16–14, na Ascent, e 13–4, na Haven.

Com a derrota, a FURIA volta a jogar uma série eliminatória na próxima segunda-feira (5) às 11h, no horário oficial de Brasília. Sua rival sairá do duelo entre Fnatic e 100 Thieves, que jogam ainda nesta sexta-feira (2) para fechar a primeira rodada do Grupo D. Você pode acompanhar aos jogos nos canais oficiais do Valorant na Twitch e no YouTube. Confira, a seguir, os destaques do confronto entre FURIA e DRX.

1 de 3 FURIA sentiu a derrota sofrida no primeiro mapa e foi derrotada por 2–0 pela DRX — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour FURIA sentiu a derrota sofrida no primeiro mapa e foi derrotada por 2–0 pela DRX — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour

👉 Qual é o melhor jogo de FPS online e gratuito? Opine no Fórum do TechTudo

Mapa 1 (Ascent)

Em sua estreia no mundial, a FURIA Esports mostrou a mesma postura vista em sua campanha no LCQ e deu seus primeiros passos na Ascent com um domínio absoluto na defesa. Depois de buscar a vitória no pistol, os brasileiros saíram vitoriosos na rodada bônus da DRX, com um belo abate de abertura de Agustin "Nzr" Ibarra (Sova) e uma boa defesa executada pelo spike site B. A FURIA seguiu nessa primeira metade sem sofrer grandes sustos e emplacou oito rounds na sequência, até a DRX acordar e diminuir o prejuízo para 9–3.

No segundo pistol, os brasileiros ficaram na desvantagem em um avanço pelo spike site A, mas Gabriel "qck" Lima (Killjoy) chamou a responsabilidade e fez um clutch 1v2 para colocar a FURIA ainda mais próxima da vitória. Kim "Zest" Gi-seok (Sova) ainda frustrou os brasileiros com um belo clutch na rodada bônus da DRX, mas a FURIA chegou ao 12–4 e tinha tudo para fechar o mapa. No entanto, o improvável aconteceu, e a equipe sul-coreana buscou uma grande recuperação com oito rodadas seguidas para empatar em 12–12 e forçar o overtime.

2 de 3 MVP na Ascent, RB foi crucial para manter a sequência de vitórias da DRX na segunda metade, quando a prorrogação foi forçada — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour MVP na Ascent, RB foi crucial para manter a sequência de vitórias da DRX na segunda metade, quando a prorrogação foi forçada — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour

Como ambos os times não tiveram um bom desempenho no ataque durante o tempo regulamentar, a prorrogação seria decidida com base em quem conseguisse encaixar esse lado primeiro. Infelizmente, foi a DRX quem se reinventou primeiro no ataque e, apesar das dificuldades, fechou o overtime e a Ascent em 16–14.

Mapa 2 (Haven)

Enquanto a FURIA dominou a Ascent pela defesa, a DRX fez o mesmo defendendo na primeira metade da Haven. Depois de um defuse com um retake veloz pelo spike site C, a DRX seguiu gostando do jogo, venceu o anti-eco e bateu a FURIA na rodada bônus sem maiores dificuldades. Os brasileiros viram os sul-coreanos abrirem o 5–0 no marcador, até conquistarem uma importante vitória em uma rodada econômica para tentar se recuperar nessa metade. Douglas "dgzin" Silva (Chamber) liderou sua equipe com excelentes clutches para evitar um desastre maior e diminuir a desvantagem para 8–4.

Na virada de lados, a DRX voltou a vencer o pistol e colocou a FURIA em uma situação ainda mais delicada. As jogadas de Byung-chul "BuZz" Yu (Jett) e Goo "Rb" Sang-min (Killjoy) continuaram a ser o ponto forte da equipe sul-coreana, que somente cresceu pelo ataque e não deu espaços para os brasileiros trabalharem. A FURIA não encaixou sua defesa e viu seus adversários dominarem a segunda metade de ponta a ponta e levarem a Haven em um largo 13–4.

3 de 3 dgzin teve uma ótima atuação individual, mas não foi capaz de evitar a derrota na Haven — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour dgzin teve uma ótima atuação individual, mas não foi capaz de evitar a derrota na Haven — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour