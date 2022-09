Valorant Champions 2022: FURIA perde para a Fnatic e está eliminada

A FURIA Esports perdeu para a Fnatic nesta segunda-feira (5) e se despediu do Valorant Champions 2022, mundial do FPS da Riot Games . A série melhor de três partidas (MD3) valia a sobrevivência no Grupo D da competição e a oportunidade de tentar a vaga nos playoffs. Nesse duelo contra uma equipe bastante competente, a FURIA fez um dominante primeiro mapa e deu esperanças para sua torcida. No entanto, a Fnatic se recuperou nos dois mapas seguintes e chegou à virada em 2–1 para eliminar os brasileiros. As parciais foram de 13–9 na Icebox, 7–13 na Breeze e 11–13 na Haven.

Com a vitória, a Fnatic avançou para encarar a 100 Thieves valendo a última vaga do Grupo D nos playoffs, enquanto a FURIA deixou o mundial sem vitórias. Vale lembrar que o Brasil segue representado pela LOUD, que joga na quarta-feira (7) às 14h, no horário oficial de Brasília, contra a ZETA DIVISION para buscar a vaga do Grupo C nos playoffs. A transmissão é realizada pelos canais oficiais do Valorant na Twitch e no YouTube. A seguir, veja os destaques do duelo entre FURIA e Fnatic.

1 de 4 FURIA foi derrotada pela Fnatic e se despediu do mundial de Valorant — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour FURIA foi derrotada pela Fnatic e se despediu do mundial de Valorant — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour

Mapa 1 (Icebox)

Para o primeiro mapa, a Fnatic escolheu a Icebox, uma arena em que o esquadrão estava até então com uma invencibilidade de sete jogos. A FURIA sabia das dificuldades desse primeiro jogo, mas pouco se importou com o recorde da adversária. Na defesa, um excelente começo levando o pistol, a rodada bônus da Fnatic e logo abrindo um 4–0. No quinto round, os europeus encontraram uma vitória com a economia prejudicada e adquiriram bastante confiança nessa metade. A leitura da FURIA foi crucial para a equipe não perder a vantagem, que só não foi maior que o 7–5 no final por conta de um clutch de Enzo "Enzo" Mestari (Sova).

Na virada de lados, foi a vez da Fnatic jogar pela defesa. O time começou bem, chegando rapidamente ao empate, mas a FURIA respondeu rápido na primeira rodada armada, abriu o 8–7 e não deixou mais a liderança do confronto. Douglas "dgzin" Silva (Chamber), em especial, cresceu muito nessa Icebox e encontrou muitos abates decisivos para a FURIA garantir os avanços pelos spike sites. Inspirado também estava Gabriel "qck" Lima (Sage), que praticamente ganhou uma rodada sozinho ao executar uma entrada rápida e encontrar dois abates com uma Sheriff. Assim, os brasileiros fecharam o mapa em 13–9.

2 de 4 dgzin marcou 25 abates para ser o MVP da Icebox — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour dgzin marcou 25 abates para ser o MVP da Icebox — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour

Mapa 2 (Breeze)

Em seu mapa de escolha, a FURIA se viu em uma situação bastante ruim nas primeiras rodadas. Liderada por Emir Ali "Alfajer" Beder (Neon), a Fnatic, além de surpreender os brasileiros com uma composição peculiar para a Breeze, foi superior na mira e foi, de pouco em pouco, criando uma boa distância no marcador. No 5–0, a FURIA fez uma pausa tática e encontrou a vitória em um econômico, mas os europeus seguiram melhores. A equipe brasileira não conseguiu executar uma boa defesa e foi dominada de ponta a ponta nessa metade, até verem o placar chegar a um largo 10–2.

Logo no segundo pistol, a FURIA sofreu, mas conquistou essa vitória no sufoco para seguir sonhando com a virada. Com dificuldades, os brasileiros chegaram ao 10–5 e forçaram a pausa tática da Fnatic, que tentou repetir o mesmo feito da FURIA na metade anterior com vitória em um econômico. Jake "Boaster" Howlett (Viper) chegou a assustar com abates rápidos, mas os brasileiros resistiram e chegaram ao sexto ponto. Infelizmente, a virada não veio, e a Fnatic logo fez os pontos necessários para fechar a Breeze em 13–7.

3 de 4 Alfajer atormentou os brasileiros com sua Neon e ajudou a Fnatic a forçar o terceiro mapa da série — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour Alfajer atormentou os brasileiros com sua Neon e ajudou a Fnatic a forçar o terceiro mapa da série — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour

Mapa 3 (Haven)

A confiança que faltou para a FURIA na Breeze sobrou na primeira metade da Haven. A postura da equipe brasileira foi bastante diferente e a possibilitou a realizar uma defesa muito mais sólida, apesar de vencer muitas rodadas no limite. Os brasileiros conseguiram abrir o 6–2 graças à realização de boas leituras de seus adversários, mas a Fnatic se reinventou depois da vitória em um econômico e, de pouco em pouco, foi acabando com essa vantagem e chegou ao 6–6 para frustrar aquele excelente começo da FURIA.

No segundo pistol, Nikita "Derke" Sirmitev (Chamber) chamou a responsabilidade e liderou a Fnatic em uma rodada dominante para chegar à virada no marcador. Em seu econômico, a FURIA tirou quatro armas dos adversários e chegou à vitória na rodada bônus com um avanço rápido pelo ponto A. Depois, a situação desandou para os brasileiros, que precisaram contar com um clutch heroico de Khalil "Khalil" Schmidt (Omen) para seguirem vivos. Infelizmente, eles não forçaram o overtime no limite e acabaram derrotados por 13–11.

4 de 4 FURIA quase se recupera na Haven, mas sofreu uma derrota no limite por 13–11 — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour FURIA quase se recupera na Haven, mas sofreu uma derrota no limite por 13–11 — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour