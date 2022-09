Valorant Champions 2022: LOUD está na final do mundial após vencer a Optic

A LOUD venceu a OpTic Gaming e avançou para a grande final do Valorant Champions 2022, torneio mundial do FPS da Riot Games . Protagonistas de um dos grandes clássicos internacionais do Valorant , LOUD e OpTic já haviam se encontrado durante a fase de grupos do mundial em um duelo que foi vencido pelos norte-americanos por 2–1 . Porém, a equipe brasileira chegou para o confronto desta sexta-feira (16) muito mais preparada e disposta a assegurar essa vaga na decisão pelo título. Com uma excelente atuação de Bryan "pANcada" Luna, a vitória chegou por 2–0, parciais de 13–10 na Bind e 13–3 na Ascent.

A grande final do Champions acontece no domingo (18) às 11h, no horário oficial de Brasília, e terá transmissão dos canais oficiais do Valorant na Twitch e no YouTube. A rival da LOUD sairá da final da chave inferior, que acontece neste sábado (17) e terá a própria OpTic duelando contra FunPlus Phoenix ou DRX. Veja, a seguir, os destaques da série que garantiu a equipe brasileira na final do mundial.

LOUD marcou mais um 2–0 nos playoffs e estará na final do Champions — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Mapa 1 (Bind)

A LOUD iniciou a Bind pela defesa e mostrou um excelente trabalho de leitura e busca de informações durante toda essa primeira metade. Porém, a mira dos jogadores da OpTic, principalmente de Jaccob "yay" Whiteaker (Chamber), estava calibrada e frustrou muitos bons rounds dos brasileiros. A OpTic chegou a abrir 4–1 no marcador, momento em que a LOUD emplacou um belo uso combinado de ultimates e ainda teve mais um round fenomenal de Bryan "pANcada" Luna (Brimstone) para diminuir a diferença. Felipe "Less" Basso (Viper) ainda apareceu com um 3K, pegando três adversários de costas, para equilibrar de vez o duelo.

Sumido na primeira metade até então, Pujan "FNS" Mehta (Viper) surpreendeu os brasileiros com um 4K, mas pANcada (Brimstone) voltou a levar a tranquilidade para a LOUD e assegurou o 6–6 nessa metade. Depois, no ataque, a LOUD ignorou seu histórico de ter um melhor desempenho na defesa da Bind e mostrou a que veio já no segundo pistol, com uma rotação rápida ao ponto A e um 4K para Less (Viper). A OpTic garantiu seu bônus, mas a equipe brasileira se manteve firme até abrir 11–7 no placar. Apesar de alguns sustos, bastou para a LOUD uma pausa tática e mais um avanço veloz pelo ponto A para atropelar a OpTic e fechar o 13–10.

MVP na Bind, pANcada foi decisivo na Bind — Foto: Divulgação/Lance Skundrich/Riot Games

Mapa 2 (Ascent)

Não satisfeito com sua grande atuação na Bind, Bryan "pANcada" Luna (Omen) aterrissou na Ascent com ainda mais vontade para assegurar essa vitória para a LOUD. Para começar, ele buscou um 3K e garantiu o pistol para sua equipe. Depois da OpTic levar o bônus e ameaçar o empate em 2–2, pANcada (Omen) emplacou um belo clutch no after plant pelo ponto A e manteve a LOUD na vantagem. Infelizmente para os norte-americanos, Felipe "Less" Basso (Killjoy) também chamou a responsabilidade nessa Ascent, mostrou muita confiança para duelar contra os adversários e liderou a LOUD para uma vantagem ainda maior no marcador, que se encerrou 9–3 nessa metade.

Na defesa, Erick "aspas" Santos (Jett) também quis roubar os holofotes com um 3K para segurar o ponto A e abrir o 10–3. Depois, no econômico adversário, a LOUD chegou ao 11° ponto sem sustos e se preparou para a primeira rodada com mais armamento das equipes. A OpTic, no entanto, teve sua rodada bônus frustrada por um genial retake de Less (Killjoy) no ponto A, o que colocou a LOUD no match point.

LOUD atropelou a OpTic na Ascent e garantiu a primeira vaga na grande final — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games