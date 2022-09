Valorant Champions 2022: LOUD supera a Leviatán e avança nos playoffs

A LOUD venceu a Leviatán, nesta sexta-feira (9), e avançou para a semifinal da chave superior dos playoffs do Valorant Champions 2022, torneio mundial do FPS da Riot Games . Os brasileiros encararam uma série melhor de três partidas (MD3) complicada contra uma equipe que fechou a fase de grupos sem perder um único mapa sequer. Apesar de um começo nada promissor, a LOUD foi capaz de crescer nas dificuldades e ignorar o favoritismo da Leviatán para conquistar uma vitória convincente por 2–0, parciais de 14–12 na Icebox, essa após virar uma desvantagem de 12–6 no marcador, e 13–6 na Haven.

O próximo desafio da LOUD acontece na próxima segunda-feira (12) às 11h, no horário oficial de Brasília. A adversária será a vencedora do confronto entre DRX e FunPlus Phoenix. Lembrando que os jogos do mundial estão sendo transmitidos nos canais oficiais do Valorant na Twitch e no YouTube. A seguir, veja como foi a série entre LOUD e Leviatán.

1 de 3 LOUD venceu a Leviatán em sua estreia nos playoffs e segue pela chave superior — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games LOUD venceu a Leviatán em sua estreia nos playoffs e segue pela chave superior — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Mapa 1 (Icebox)

A primeira metade na Icebox foi um teste de paciência para ambos os lados. A LOUD optou por táticas mais lentas no ataque, com o intuito de usar seus recursos para coletar as informações. A estratégia, somada à boa execução nos after plants, colocou os brasileiros na vantagem em 3–2 após um início ruim. A Leviatán optou por uma pausa tática após levar a virada e passou a entender o jogo dos brasileiros. Muitas rodadas foram definidas nos detalhes, mas a equipe chilena adquiriu maior vantagem ao se reinventar em seu jogo de retakes no ponto A. Na última rodada, a LOUD tentou o ponto B, mas Benjamín "adverso" Poblete (Sova) salvou sua equipe e garantiu o 8–4.

Historicamente melhor na defesa, a LOUD encaixou seu pistol e teve a oportunidade de diminuir a desvantagem no marcador. No entanto, a Leviatán se sentiu segura em arriscar um forçado e confirmou o ponto em um avanço lento pelo ponto A. Os brasileiros sentiram a quebra econômica e tiveram dificuldades em se recuperar e em lidar com o bom ataque da equipe chilena, que chegou ao map point em 12–6. Foi quando a LOUD acordou de vez para a partida e emplacou uma sequência heroica de rodadas.

Com um 3K para Matias "Saadhak" Delipetro (KAY/O) em uma das rodadas e um defuse no limite de Felipe "Less" Basso (Viper) no ponto do empate, os brasileiros conseguiram o improvável e chegaram ao overtime. Atordoada por perder toda a vantagem, a Leviatán não se reergueu mais, e a LOUD emplacou mais duas vitórias na sequência para virar e finalizar a Icebox por 14–12.

2 de 3 Saadhak foi um dos líderes da LOUD nesta grande virada na Icebox — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games Saadhak foi um dos líderes da LOUD nesta grande virada na Icebox — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Mapa 2 (Haven)

No mapa de escolha da Leviatán, uma primeira metade muito mais equilibrada do que aquela vista na Icebox. Pela defesa, a LOUD encarou muitas dificuldades no começo em manter uma economia mais sólida, mas também devolveu com boas quebras econômicas para os adversários. O duelo foi decidido muito com base nas rotações e nos domínios de espaço. Bryan "pANcada" Luna (Omen) e Matias "Saadhak" Delipetro também se destacaram com boas jogadas individuais para segurar algumas rodadas para sua equipe. Na reta final, os brasileiros tiveram uma execução mais competente no lado que é considerado menos favorável na Haven e ficou no 7–5.

No ataque, a LOUD voltou a assegurar o pistol após Felipe "Less" Basso (Chamber) superar Francisco "kiNgg" Aravena (Raze) no decisivo 1v1. No 9–5, a Leviatán respirou na defesa com a vitória em sua rodada bônus, mas Gustavo "Sacy" Rossi (Fade) fez o trabalho de arrancar três armas das mãos de seus adversários. Com a economia defasada, os chilenos tiveram ainda mais dificuldades em lidar com o bom momentos dos brasileiros. A LOUD manteve uma excelente execução, com sua mira em dia e rotações precisas, e fechou a Haven em 13–6.

3 de 3 pANcada voltou a ter um enorme impacto para a LOUD chegar à mais uma vitória — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games pANcada voltou a ter um enorme impacto para a LOUD chegar à mais uma vitória — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games