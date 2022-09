Valorant Champions 2022: LOUD vence a DRX e vai à final da chave superior

A LOUD superou a DRX, nesta segunda-feira (12), e se classificou para a final da chave superior do Valorant Champions 2022, campeonato mundial do FPS da Riot Games . Apesar de ter sofrido um susto no começo da série melhor de três partidas (MD3), a equipe brasileira mostrou resiliência para manter a calma e se impor contra o forte time sul-coreano. Com um bom jogo em seu mapa de escolha e mais uma atuação dominante no mapa adversário, a LOUD fechou a série em 2–0, parciais de 13–11 na Breeze e 13–6 na Haven.

A vitória já coloca a LOUD entre as três melhores equipes de Valorant do mundo, mas o esquadrão vai em busca de mais na final da chave superior. A série acontece na próxima sexta-feira (16) e vale uma vaga na grande final do torneio. A rival será a vencedora do duelo entre OpTic Gaming e XSET, que acontece ainda nesta segunda-feira (12). A transmissão está sendo realizada nos canais do Valorant na Twitch e no YouTube. A seguir, veja como foi a série entre LOUD e DRX:

Mapa 1 (Breeze)

A LOUD enfrentou muitas dificuldades no lado defensivo da Breeze. Apesar de um bom começo, levando o primeiro pistol e conquistando uma vitória em um econômico após derrota no bônus adversário, a leitura da DRX fez toda a diferença nesse duelo. Com boas entradas de Byung-chul "BuZz" Yu (Jett) e uma mira muito calibrada de Goo "Rb" Sang-min (Chamber), a equipe sul-coreana derrubou a defesa brasileira e garantiu uma vantagem bastante larga nessa primeira metade. Essa superioridade fez a DRX virar um 3–2 para 9–3 e virar os lados em posição para fechar a Breeze.

O histórico da LOUD na Breeze tinha um dado favorável para a segunda metade: a equipe brasileira costuma vencer mais rounds no ataque do que na defesa. Logo no segundo pistol, uma vitória tranquila com um avanço rápido pelo ponto A. A DRX até venceu sua rodada bônus fazendo o defuse faltando menos de um segundo para o tempo acabar, mas o conforto da LOUD nesse ataque continuou no restante da metade. Com ótimos after plants e belas atuações de Felipe "Less" Basso (Cypher) e Bryan "pANcada" Luna (Viper), a LOUD chegou à virada e buscou a vitória por 13–11.

Mapa 2 (Haven)

Assim como na Breeze, a LOUD fez um excelente começo na defesa. As respostas aos avanços da DRX encaixaram, enquanto a mira brasileira seguiu bastante afiada naqueles duelos que decidem rodadas. A equipe sul-coreana até levou a primeira rodada com ambos os times bem armados, mas a LOUD deu aulas de after plant, e sem grandes sustos. Eventualmente, a dupla Byung-chul "BuZz" Yu (Jett) e Goo "Rb" Sang-min (Killjoy) voltou a ser um problema, mas a equipe brasileira também tinha o duo Gustavo "Sacy" Rossi (Fade) e Matias "Saadhak" Delipetro (Breach) para manter a sequência positiva. A DRX só buscou uma recuperação na reta final e diminuiu um pouco o prejuízo para 8–4.

Na virada de lados, a LOUD encerrou aquele péssimo retrospecto em rounds pistols e confirmou seu quarto pistol na seguido nessa série. A DRX respirou após vitória em sua rodada bônus, mas ela seguiu com muitas dificuldades em lidar com os avanços velozes da LOUD, que frustrou de vez os planos da equipe da Coreia do Sul após buscar a vitória em uma rodada com uma compra bastante inferior. A superioridade da equipe brasileira se manteve na Haven, e a LOUD chegou à vitória em 13–6.

