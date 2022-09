Valorant Champions 2022: LOUD vence a ZETA e avança para os playoffs

A LOUD superou a ZETA DIVISION, nesta quarta-feira (7), e garantiu seu espaço nos playoffs do Valorant Champions 2022, mundial do FPS da Riot Games . Os brasileiros tinham o favoritismo no confronto, principalmente após terem derrotado a equipe japonesa na estreia , e conseguiram confirmá-lo durante a série melhor de três partidas (MD3). Mesmo com um pouco de dificuldades em lidar com o bom esquadrão da ZETA, a LOUD foi superior de ponta a ponta, com destaque para o duelo em seu mapa de escolha, e ficou com a vitória por 2–0, parciais de 13–11 na Bind e 13–5 na Ascent.

A estreia da equipe brasileira nos playoffs acontece já na próxima sexta-feira (9). O duelo será contra a Leviatán e e está marcado para ocorrer às 11h, no horário oficial de Brasília, com transmissão dos canais oficiais do Valorant na Twitch e no YouTube. A seguir, você confere os destaques do duelo entre LOUD e ZETA que definiu a última vaga do Grupo B para os playoffs.

1 de 3 LOUD derrotou a ZETA pela segunda vez no Valorant Champions 2022 e avançou aos playoffs — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour

Mapa 1 (Bind)

No ataque, a LOUD iniciou com uma desvantagem de 2–0 no marcador, mas causou um enorme prejuízo na ZETA em ambas as rodadas, o que rendeu uma rodada bônus bastante tranquila para sair do zero. No round seguinte, Bryan "pANcada" Luna (Brimstone) fez um 3K para garantir mais uma vitória tranquila e empatar na Bind. A LOUD seguiu dominante no ataque, até a ZETA pausar no 4–2. Os brasileiros fizeram o quinto round, mas os japoneses se reinventaram, passaram a utilizar melhor de seus recursos e chegaram ao empate em 5–5. Nesse ponto, foi a vez da equipe brasileira fazer a pausa para assegurar a vantagem de 7–5 nessa metade.

Na virada de lados, a ZETA confirmou o 100% em pistols na Bind e logo chegou ao empate em 7–7. A LOUD se complicou no bônus e precisou da coragem de Gustavo "Sacy" Rossi (Fade) ao arriscar um defuse direto em um complicado retake. Contudo, a ZETA desempenhou melhor no ataque e se destacou principalmente com os abates de abertura, quase sempre deixando a LOUD na desvantagem no começo. Apesar de levar a virada em 10–8, os brasileiros não perderam a calma, acertaram em forcar no jogo de retake e ainda contaram com o talento de Erick "aspas" Santos (Raze) para assumir o controle da partida e fechar o mapa em 13–11.

2 de 3 Jogadas de Aspas foram muito importantes para a LOUD buscar a virada na Bind — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Mapa 2 (Ascent)

Na Ascent, a LOUD perdeu o pistol novamente e voltou a iniciar um mapa com a desvantagem de 2–0. O bônus, no entanto, foi bem mais tranquilo do que na rodada anterior, garantido sem perder jogadores. Já na rodada seguinte, a LOUD precisou de toda a calma e habilidade de Bryan "pANcada" Luna (Omen) para vencer um 1v1 contra Tenta "TENNN" Asai (Killjoy) no after plant para manter a sequência. O jogo se tornou mais tático após essa rodada, com ambas as equipes buscando prever os passos da adversária. Porém, a LOUD fez uma boa execução nesse ataque e saiu na vantagem em 7–5.

Na defesa, a equipe brasileira levou seu primeiro pistol na série com um belo round de Erick "aspas" Santos (Jett), que fez um 3K. A ZETA quase surpreendeu em seu econômico na rodada seguinte, mas Matias "Saadhak" Delipetro (KAY/O) evitou um desastre maior com um bom retake no ponto B. Depois, na rodada bônus da equipe japonesa, a LOUD conquistou mais uma vitória e gerou muita tranquilidade no confronto. Com Felipe "Less" Basso (Killjoy) assumindo o protagonismo também, a equipe brasileira fechou a Ascent em 13–5 com uma atuação bastante dominante.

3 de 3 LOUD garantiu uma vitória tranquila em seu mapa de escolha e confirmou sua passagem para os playoffs — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games