Valorant Champions 2022: LOUD vence a ZETA em jogo de estreia do mundial

A LOUD venceu a ZETA DIVISION, nesta quinta-feira (1), em sua estreia no Grupo B do Valorant Champions 2022. Durante a série melhor de três partidas (MD3), os brasileiros não sentiram a pressão do primeiro jogo do mundial e, apesar de alguns sustos no mapa de escolha dos adversários, fizeram uma excelente apresentação. Com destaque para a grande atuação individual de Felipe "Less" Basso, a LOUD fechou a série em 2–0, parciais de 13–8, na Ascent, e 13–11, na Fracture, para avançar pelo Grupo B e ficar a somente um passo de chegar aos playoffs do mundial.

O próximo compromisso da equipe brasileira será nesta sexta-feira (2) às 15h, no horário oficial de Brasília. A rival sairá do duelo entre OpTic Gaming e BOOM Esports, que ocorre ainda nesta quinta-feira (1). Lembrando que a transmissão é feita pelos canais oficiais do Valorant na Twitch e no YouTube. A seguir, confira os destaques da série entre LOUD e ZETA.

— Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour

Mapa 1 (Ascent)

Pela defesa, a ZETA DIVISION teve um melhor começo, com o pistol e a garantia do anti-eco. Os brasileiros saíram do zero na rodada bônus com uma boa leitura para se movimentar no momento certo ao spike site A. Tenta "TENNN" Asai (Killjoy) manteve sua equipe à frente após um defuse no limite na rodada seguinte, mas a LOUD ainda conseguiu chegar ao empate em 3–3. Felipe "Less" Basso (Killjoy) apareceu bem em momentos difíceis para a equipe brasileira, enquanto Shota "SugarZ3ro" Watanabe (Astra) foi o destaque individual para a ZETA. Entre idas e vindas, os japoneses ficaram na vantagem por 7–5.

Na virada de lados, a LOUD iniciou na defesa mostrando lições de retake. Foi uma execução perfeita de retake no pistol e, após vencer um tranquilo econômico da ZETA, mais uma retomada de spike site excelente na rodada bônus adversária para virar o jogo em 8–7. Com um belo trabalho de lurk de Less (Killjoy) a LOUD se sentiu ainda mais tranquila nessa defesa. SugarZ3ro (Astra) voltou a ser o protagonista da ZETA com um clutch 1v3, mas longe de ser o suficiente. A LOUD administrou a vantagem e fechou o mapa em 13–8.

— Foto: Divulgação/Riot Games

Mapa 2 (Fracture)

No mapa de escolha dos japoneses, a LOUD se viu em uma situação mais delicada dessa vez. Depois de iniciar na desvantagem econômica, a equipe brasileira voltou a contar com a habilidade de Felipe "Less" Basso (Chamber) para assegurar o bônus e se manter viva no confronto. Porém, a execução defensiva da ZETA se manteve impecável com leituras precisas da movimentação dos brasileiros. Com bons retakes e um clutch 1v3 de Koji "Laz" Ushida (Chamber), a equipe do Japão criou uma enorme vantagem no placar. Quando tudo se direcionava a um desastre, a LOUD se reinventou na reta final e pôde diminuir o prejuízo para um 7–5.

No segundo pistol, a ZETA assustou com um avanço e plant muito rápidos pelo spike site B, mas a LOUD se encontrou no retake para conquistar essa importante vitória. Os japoneses garantiram a rodada bônus, mas, graças à ótima noção de jogo de Matias "Saadhak" Delipetro (Viper), a LOUD ficou com a vitória no primeiro armado para empatar tudo em 8–8. A partir desse momento, a LOUD passou a entender melhor o jogo agressivo da adversária e soube responder bem às rápidas investidas. Saadhak (Viper) seguiu confortável no mapa e deu toda a tranquilidade para sua equipe fechar o mapa em 13–9.

— Foto: Divulgação/Valorant Brasil