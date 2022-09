Valorant Champions 2022: OpTic vence e LOUD desperdiça chance de playoffs

A LOUD foi derrotada pela OpTic Gaming, nesta sexta-feira (2), e perdeu a primeira oportunidade de ir aos playoffs do Valorant Champions 2022, campeonato mundial do FPS da Riot Games . O encontro entre as duas equipes já está se tornando rotina nas competições internacionais e, de pouco em pouco, vai sendo considerado em um verdadeiro clássico do cenário competitivo de Valorant . Os brasileiros até fizeram um bom começo de série melhor de três partidas (MD3), mas amargaram a derrota de virada por 2–1, parciais de 13–7 na Breeze, 10–13 na Fracture e 3–13 na Pearl.

Vale ressaltar que o resultado negativo não eliminou a LOUD, que volta a jogar na próxima quarta-feira (7) valendo a última vaga do Grupo B para os playoffs. Sua rival sairá do duelo entre ZETA DIVISION, equipe que os brasileiros venceram na estreia, e BOOM Esports. Vale lembrar que a transmissão dos jogos é feita nos canais oficiais do Valorant na Twitch e no YouTube. A seguir, veja os destaques da série entre LOUD e OpTic.

Mapa 1 (Breeze)

A LOUD fez uma defesa impecável na Breeze. Após fazer um 3K no primeiro pistol, Erick "aspas" Santos (Jett) liderou a equipe brasileira com uma atuação magistral, atormentando a OpTic e deixando-a sempre na desvantagem de jogadores. Gustavo "Sacy" Rossi (Sova) também buscou o protagonismo e acumulou abate atrás de abate, a cada rodada. A LOUD deu aulas de leitura e coleta de informações e não deixou a equipe norte-americana ter sucesso em nenhum spike site. No final dessa metade, uma verdadeira goleada com um 11–1 no marcador.

Virando os lados, foi a vez da OpTic apresentar sua sólida defesa no mapa. Logo no começo, os norte-americanos fizeram o necessário para seguir sonhando com a virada: uma vitória no pistol e outra no bônus da LOUD. Pujan "FNS" Mehta (Viper) e Jaccob "yay" Whiteaker (Chamber) fizeram um grande trabalho para manter a OpTic superior nessa metade. Porém, bastou uma virada rápida para o ponto B e dois abates de Matias "Saadhak" Delipetro (KAY/O) para a LOUD finalmente chegar ao map point e, em seguida, fechar a Breeze em 13–7.

Mapa 2 (Fracture)

Em seu mapa de escolha, a OpTic abriu o marcador no pistol e chegou ao 2–0, mas a LOUD aproveitou bem de sua rodada bônus e passou a controlar o duelo. Gustavo "Sacy" Rossi (Fade) se mostrou muito confortável na Fracture e frustrou muitos rounds praticamente ganhos da OpTic. O destaque fica para seu 4K em um retake no limite, onde o jogador chegou a fazer o defuse pela metade antes de derrubar os dois adversários que restavam. No entanto, a OpTic soube utilizar bem de uma pausa tática para se recuperar e buscar o empate. A LOUD ainda teve a chance de sair da metade na vantagem, mas Jaccob "yay" Whiteaker (Chamber) fez seu ace para assegurar o 6–6.

No segundo pistol, Felipe "Less" Basso (Raze) abriu e fechou o round com abates para trazer essa importante vitória para a LOUD. A OpTic voltou a vencer em sua rodada bônus com um retake extremamente veloz, mas a LOUD se saiu melhor na rodada seguinte com melhor armamento e abriu o 9–7. Infelizmente, os brasileiros não conseguiram manter o mesmo ritmo e nem parar a forte atuação de yay (Chamber), que fez o que quis na Fracture e chegou a 30 abates para levara OpTic à vitória por 13–10.

Mapa 3 (Pearl)

No último mapa da série, o duelo entre as equipes foi bem mais estratégico do que nos jogos anteriores. Jogando pela defesa, a OpTic fez um trabalho melhor no domínio da região do meio e pôde se antecipar à boa parte dos avanços que a LOUD tentou realizar a cada rodada. Os brasileiros tiveram oportunidade de buscar uma recuperação no ataque, mas algumas derrotas no limite somadas à defesa bastante sólida da OpTic fez com que o placar nessa metade fechasse em um preocupante 9–3.

Na virada de lados, os norte-americanos atropelaram a LOUD em um avanço rápido no pistol e ficaram ainda mais confortáveis nesse ataque. A equipe brasileira fez um forçado na rodada seguinte e por pouco não buscou essa vitória, frustrada pelo clutch de Jimmy "Marved" Nguyen (Astra). Uma pausa foi executada pela LOUD no map point da OpTic, mas não surtiu efeito, e a derrota acabou chegando por 13–3.

