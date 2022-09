Valorant: novo torneio do VCT vai acontecer em São Paulo em 2023

A Riot Games revelou, nesta quarta-feira (14), mais detalhes sobre o formato do Valorant Champions Tour (VCT) de 2023. O circuito começará com um evento que será sediado no Brasil e que já está sendo considerado pela empresa como o maior torneio internacional da história do Valorant . Todas as equipes selecionadas para a parceria com o VCT 2023 serão convidadas para um torneio de três semanas na cidade de São Paulo. A competição ocorrerá entre os meses de fevereiro e março, mas ainda não há uma data definida. A vencedora irá garantir uma vaga extra no Valorant Masters 2023 para sua região.

O restante do calendário do VCT 2023 também foi divulgado pela Riot Games. Após o torneio em São Paulo, as equipes darão início às disputas em suas respectivas ligas profissionais, que passarão a ser separadas em Américas, EMEA (Europa, Oriente Médio e África) e Ásia-Pacífico. As ligas contarão com oito semanas de disputa e serão seguidas pelo Valorant Masters 2023, o Last Chance Qualifier e o Valorant Champions 2023.

Um detalhe importante revelado sobre as novas ligas no VCT 2023 foram as cidades em que elas serão disputadas. A liga das Américas, que reunirá Brasil, LATAM e América do Norte em uma única competição, será realizada presencialmente em Los Angeles, Estados Unidos. A liga de EMEA terá como sede a cidade de Berlim, Alemanha. Por fim, a liga de Ásia-Pacífico vai acontecer na cidade de Seul, Coreia do Sul. Toda ação deverá começar no final do mês de março e se encerrar no mês de maio.

Finalizadas as ligas, as atenções se voltarão para o Valorant Masters 2023, que deve ocorrer durante o mês de junho. As melhores equipes de cada liga jogarão o torneio internacional e aquelas que alcançarem as melhores colocações irão garantir uma ida direta para o Valorant Champions 2023, em agosto. Antes, no mês de julho, os times que não estão com vaga assegurada no mundial passarão pelo Last Chance Qualifier para tentar avançar ao último evento do ano.

Em paralelo ao VCT 2023 principal, também estará ocorrendo o circuito Challenger, que contará com equipes aspirantes na busca por vagas para competir no VCT em 2024. Serão mais de 20 ligas Challenger em diversas regiões do mundo travando disputas em duas etapas. Esse circuito será finalizado com o Ascension Tournament, que colocará as melhores equipes para duelarem em um evento internacional e presencial.

