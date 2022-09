Valorant: veja 10 curiosidades escondidas no FPS da Riot Games

Valorant , o FPS 5x5 tático da Riot Games , possui alguns " easter eggs " camuflados pelos mapas. A expressão é utilizada para se referir a coisas – como mensagens, códigos, imagens e itens – escondidas em filmes, séries, jogos e até mesmo sites. Durante as jogatinas, portanto, os players do jogo de tiro da desenvolvedora do League of Legends (LoL) podem encontrar homenagens a personagens, a lore do game e ao universo das histórias em quadrinhos. Veja, a seguir, dez curiosidades escondidas pelo FPS da Riot.

1 de 11 Valorant, jogo de FPS, tem easter eggs escondidos ao longo do game; conheça — Foto: Divulgação/Riot Games Valorant, jogo de FPS, tem easter eggs escondidos ao longo do game; conheça — Foto: Divulgação/Riot Games

Sage e Shurima

Desde o lançamento de Valorant, um símbolo nas vestimentas da personagem Sage chama a atenção dos jogadores. Em seu peito, a Sentinela possui uma imagem que parece homenagear Shurima – região presente no universo de League of Legends. No LOL, o local é o lar de campeões como Azir, Sivir, Nasus, Renekton e Xerath.

Shurima também está presente no jogo de cartas da Riot Games, o Legends of Runeterra (LoR). No game, a história da região é expandida através de cartas como o "Disco Solar Soterrado", que em sua descrição reforça o desejo do campeão Azir de ver o seu lar com a glória restaurada. Nos cards, os jogadores encontram ainda referências aos campeões e outros elementos da mitologia do local.

2 de 11 A personagem Sage possui um símbolo em suas vestimentas que lembra Shurima, uma das regiões do LoL — Foto: Reprodução/Marcelo Villela A personagem Sage possui um símbolo em suas vestimentas que lembra Shurima, uma das regiões do LoL — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Tahm Kench

No mapa Ascent, há outra referência ao League. Na região do meio, você pode observar um banco com o rosto do campeão Tahm Kench, o Rei do Rio. Conhecido apenas como "TK" pelos jogadores de LOL, o personagem é utilizado normalmente na rota inferior como suporte, mas também já apareceu na top lane.

Tahm Kench é conhecido na história de League of Legends por ser um demônio que realiza desejos. No entanto, em troca, ele pede algo da pessoa que quiser ver os seus sonhos se realizarem. Em relação à sua gameplay, o Rei do Rio chama a atenção dos jogadores por engolir seus aliados, protegendo-os, ou seus adversários, causando dano.

3 de 11 Tahm Kench, do League of Legends, é homenageado no mapa Ascent — Foto: Reprodução/Marcelo Villela Tahm Kench, do League of Legends, é homenageado no mapa Ascent — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Ursos de pelúcia

Esses ursinhos de pelúcia estão espalhados pelos mapas do game, mas alguns só podem ser vistos ao utilizar o modo "fantasma", em uma partida personalizada, para vasculhar os locais. O da imagem abaixo, por exemplo, está localizado no mapa Breeze, em uma das praias do lugar.

A Riot Games colocou não só ursos de pelúcia, mas outros brinquedos também: ainda no Breeze, você pode encontrar coalas armados. Além disso, distribuídos pelos outros cenários, há pinguins, bonecos de neve, como no mapa Icebox, esquilos e cobras.

4 de 11 Ao vasculhar os mapas de Valorant, os jogadores conseguem achar diversos ursos de pelúcia — Foto: Reprodução/Marcelo Villela Ao vasculhar os mapas de Valorant, os jogadores conseguem achar diversos ursos de pelúcia — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Aronguejo

No mapa Split, há uma referência a outra criatura do League of Legends: trata-se do Aronguejo, um ser inofensivo que pode ser encontrado nos rios da selva de Summoner's Rift. No League, eliminar esse monstrinho concede alguns benefícios aos caçadores, como a visão por tempo limitado de uma área do rio, uma certa quantia de ouro e experiência. Eles podem ser encontrados tanto na parte superior do mapa quanto na inferior.

5 de 11 O Aronguejo do League of Legends está presente em Valorant — Foto: Reprodução/Marcelo Villela O Aronguejo do League of Legends está presente em Valorant — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Referência a Team Fortress 2

Outro jogo de tiro possivelmente homenageado em Valorant é Team Fortress 2. No mapa Haven, o jogo da Valve é referenciado por meio de uma caixa com o formato para armazenar um rifle e um frasco. O pote com o líquido amarelado lembra o Jarratê, ou Jarate, que é uma arma secundária utilizada pelo Sniper no TF2.

O armamento, que pode ser arremessado em outros players, é útil para revelar espiões escondidos ou causar dano nos oponentes. O Jarratê também consegue, por exemplo, apagar o fogo de companheiros de equipe em chamas, mostrando sua versatilidade como arma ofensiva e defensiva.

6 de 11 Possível referência a Team Fortress 2 no Valorant, da Riot Games — Foto: Reprodução/Marcelo Villela Possível referência a Team Fortress 2 no Valorant, da Riot Games — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Bonecos de neve

No gelado Icebox, os jogadores podem se deparar com alguns bonecos de neve espalhados pelo cenário. Na imagem abaixo, por exemplo, você pode observar um bonequinho ao lado de três pinguins em uma das montanhas do local, a qual pode ser acessada somente através do modo "fantasma" em uma partida personalizada.

Outro fato curioso é que, na área conhecida como cozinha, há um bilhete em um quadro que diz: "quem quer que esteja fazendo bonecos de neve: PARE!". Além disso, você pode encontrar placas pelo mapa sinalizando que é proibido montar bonecos de neve.

7 de 11 O mapa Icebox possui alguns bonecos de neve espalhados por ele — Foto: Reprodução/Marcelo Villela O mapa Icebox possui alguns bonecos de neve espalhados por ele — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Paul, o funcionário do mês

O Icebox também apresentou Paul, o funcionário do mês, aos jogadores. Na cozinha, no telão do cômodo, os players encontram algumas informações, entre elas as felicitações pelo bom trabalho de Paul. Esse mesmo personagem pode ser encontrado, através do modo "fantasma", em uma plataforma no mapa. Para finalizar, durante o Ato 3 do Episódio 2, ele recebeu o seu próprio card no game: "Bom trabalho, Paul!".

8 de 11 Paul é um easter egg já conhecido pelos fãs de Valorant — Foto: Reprodução/Marcelo Villela Paul é um easter egg já conhecido pelos fãs de Valorant — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Mini Game do The Range

O The Range, mapa exclusivo para treinamento, também possui segredos. Entre eles está um mini game escondido no cenário. Para encontrá-lo, basta sair do estande de tiro e seguir para a esquerda, onde você encontra um prédio laranja com algumas pichações. No local, há pegadas no chão. Você deve se mover para perto desses rastros para iniciar o jogo. Ao completar o desafio, os players encontram um troféu pairando no ar, com um urso de pelúcia dentro.

9 de 11 O mapa The Range possui um mini game escondido — Foto: Reprodução/Valorant O mapa The Range possui um mini game escondido — Foto: Reprodução/Valorant

Escritório do Brimstone

Ainda no The Range, os jogadores podem encontrar o escritório do agente Brimstone. Para acessar a área, você deve seguir novamente para a esquerda do estande de tiro. Ao chegar no prédio laranja, desça a escada e siga o caminho. A sala do personagem se encontra com a porta aberta.

No cômodo, os players encontram fotos de diversos momentos da vida do agente. Além disso, você pode interagir com um dispositivo localizado no sofá, uma vitrola e um computador na escrivaninha, que contém detalhes da história do jogo.

10 de 11 Escritório do Brimstone no mapa The Range — Foto: Reprodução/Marcelo Villela Escritório do Brimstone no mapa The Range — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Hi Tide Comics

No final da animação Dimensão, as agentes Neon, Killjoy e Reyna entram em uma loja de quadrinhos. O mesmo local aparece no mapa Pearl, como mostra a imagem abaixo. As curiosidades, no entanto, não se limitam a esse fato: segundo a descrição do vídeo no canal oficial do Valorant no YouTube, as capas dos quadrinhos da vitrine foram desenhadas pelos artistas e ilustradores Amanda Conner, Jim Lee, Belén Ortega e Ken Lashley.

Esses profissionais foram responsáveis por ilustrar diversos títulos da indústria de quadrinhos. Por essa razão, as HQs com os personagens de Valorant homenageiam histórias conhecidas como Vingadores, X-Men e Esquadrão Suicida na arte de suas capas.

11 de 11 A loja de quadrinhos do clipe "Episódio 5: DIMENSÃO" pode ser vista no mapa Pearl — Foto: Reprodução/Marcelo Villela A loja de quadrinhos do clipe "Episódio 5: DIMENSÃO" pode ser vista no mapa Pearl — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

