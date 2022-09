VCT 2023: LOUD, FURIA e MIBR são confirmadas na liga das Américas

Todas as equipes participantes do circuito Valorant Champions Tour (VCT) de 2023 foram reveladas pela Riot Games nesta quarta-feira (21). A campeã mundial LOUD , FURIA Esports e MIBR foram confirmadas como parceiras do VCT das Américas em 2023 e serão as únicas representantes do Brasil no circuito. Os outros times presentes na liga são Sentinels, 100 Thieves, Cloud9, NRG, Evil Geniuses, KRÜ Esports e Leviatán. Vale lembrar que a competição será realizada na cidade de Los Angeles, Estados Unidos.

Segundo a Riot Games, o processo de seleção das equipes contou com um alto número de inscrições e foi bastante competitivo. Por conta disso, muitas equipes famosas no cenário de Valorant acabaram ficando de fora, casos, por exemplo, de Ninjas in Pyjamas, Vivo Keyd e Gamelanders. Porém, a ausência mais marcante é a da OpTic Gaming, a vice-campeã mundial que protagonizou a maior rivalidade do cenário competitivo do FPS junto da brasileira LOUD.

LOUD, FURIA e MIBR são as representantes brasileiras no VCT Américas 2023

A região de EMEA (Europa, Oriente Médio e África) terá as seguintes equipes: Fnatic, Team Liquid, Team Vitality, Karmine Corp, Team Heretics, Giants, Natus Vincere, FUT Esports, BBL Esports e KOI. Campeã do Masters Copenhagen 2022, a FunPlus Phoenix é uma das ausências mais impactantes da liga de EMEA. Segundo a Riot Games, o campeonato da região será realizado na cidade de Berlim, capital da Alemanha.

Por fim, a liga na região de Pacífico aparece sem grandes surpresas com DRX, ZETA DIVISION, DetonatioN Gaming, Gen.G, T1, Team Secret, Paper Rex, Rex Regum Qeon, Talon Esports e Global Esports. Todos os times estarão reunidos em Seul, a capital da Coreia do Sul, para disputar o VCT Pacífico.

Veja todas as equipes que irão disputar o VCT 2023

Somando as três ligas, 30 equipes foram selecionadas para o VCT 2023, mas outras organizações poderão ser selecionadas para o VCT 2024. Lembrando que o circuito dará seu primeiro passo no Brasil. A cidade de São Paulo abrirá as competições do VCT 2023 com um torneio reunindo todos os 30 times selecionados na parceria. O evento terá duração de três semanas e acontecerá entre os meses de fevereiro e março de 2023.