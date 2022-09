Viih Tube, Claudia Raia e mais: app mostra como serão filhos de famosos

A influenciadora Viih Tube e a atriz Claudia Raia surpreenderam nesta semana com o anúncio de suas gravidezes. Fruto de uma união com o também ex-BBB Eliezer, o anúncio da influencer foi feito na manhã desta terça-feira (20), enquanto o de Raia com o ator Jarbas Homem de Mello foi divulgado na tarde de ontem (19). A atriz e a influenciadora, porém, não são as únicas famosas que anunciaram gravidez em 2022: Cintia Dicker, esposa do surfista e ex-BBB Pedro Scooby, também espera um bebê para os próximos meses.