WhatsApp deve mudar a câmera do app em breve; saiba detalhes

O WhatsApp deve reformular a interface de câmera no aplicativo para celular, segundo indicam informações publicadas nesta quarta-feira (28) pelo site especializado WABetaInfo. De acordo com o portal, o mensageiro poderá oferecer botões independentes de foto e vídeo, em vez de manter um único disparador para as duas funções. O novo recurso foi observado na versão beta de testes do app (2.22.21.8). Ainda segundo o portal, o WhatsApp estaria trabalhando em mais novidades na opção Beta, como a aba de "Comunidades" - que, no Brasil, só será lançada após as eleições. Confira tudo o que se sabe a seguir.

A mudança aplicada no beta pela Meta, empresa dona do WhatsApp, pode melhorar a usabilidade do app. Atualmente, a interface de câmera do WhatsApp é semelhante à de outros produtos da companhia, como o Instagram. Assim, toda a ação de captura de vídeos ou fotos acontece pelo mesmo botão central.

Para registrar imagens, basta tocar uma vez. Já a captura de vídeos funciona pressionando o disparador por um período mais longo, e a gravação se mantém enquanto o usuário estiver com o dedo no botão.

A novidade que pode chegar em versões futuras do aplicativo, porém, tem um visual mais parecido o próprio sistema de captura nativo do celular, em uma usabilidade mais evidente. Dessa forma, os modos de foto e vídeo ficam em abas separadas. De acordo com o que foi visto em testes no beta, o usuário poderá alternar entre elas quando precisar.

A nova funcionalidade foi apontada inicialmente para a versão do WhatsApp para Android, e ainda está em desenvolvimento, sem prazo de lançamento oficial.

Atalho de Câmera e Comunidades

Outra novidade para quem gosta de capturar imagens pelo WhatsApp está na localização do atalho de câmera. Ele funciona como um ponto de entrada rápido para registrar fotos e vídeos, e agora, na versão de testes, fica localizado no topo direito da tela de "Conversas". As versões compatíveis são beta para Android 2.22.21.5 e o beta para iOS 22.20.0.73, que estão sendo liberadas aos poucos para a base.

A mudança aconteceu após substituir a guia principal da câmera — localizado na parte central do menu inferior — pela nova aba de "Comunidades", detectada em desenvolvimento na versão Beta 2.22.9.10 do WhatsApp. Elas serão uma nova área do mensageiro que reunirá vários grupos em um só, mas só devem chegar ao Brasil após o pleito eleitoral de 2022.

Expansão de "tirar online"

A aguardada atualização que permite "tirar o online" no WhatsApp está sendo liberado para mais usuários. O recurso já foi lançado oficialmente, mas agora pode ser acessado por mais testadores beta que tenham instalado a atualização mais recente do WhatsApp para Android 2.22.21.8. Por enquanto, não há previsão de lançamento para a versão de testes do iPhone.

A ferramenta de privacidade permite selecionar quem pode ver o “online” — status que aparece no topo da tela de conversa enquanto a pessoa mantém o aplicativo está aberto no celular. A configuração funciona de forma semelhante ao do "visto por último", e dá para escolher entre deixar liberado para todas as pessoas, apenas os contatos, bloquear para pessoas específicas ou ocultar de todos.

Com informações de WaBetaInfo

