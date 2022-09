WhatsApp deve tornar nativa função que já existe no iOS e no Android 13

O WhatsApp poderá ser usado em um idioma diferente do que estiver definido como padrão no celular, segundo informações divulgadas pelo portal WABetaInfo. A ferramenta foi flagrada na versão beta do mensageiro na última quarta-feira (7), e funcionará de forma semelhante à opção que será oferecida para usuários do sistema operacional do Google a partir do Android 13, que permitirá configurar idiomas para apps de forma individual. Vale mencionar que, no iOS, essa possibilidade de pôr diferentes idiomas para apps já existe. A seguir, veja tudo o que se sabe sobre a novidade do WhatsApp.