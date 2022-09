WhatsApp Gold é vírus? Corrente fake volta a ser veiculada; entenda

O WhatsApp Gold, corrente fake que circula no mensageiro da Meta desde 2016, ressurgiu pela segunda vez neste ano . De acordo com relatos de usuários no Twitter , o golpe está fazendo novas vítimas no app de mensagens desde a última sexta-feira (23). Além disso, dados do Google Trends apontam aumento repentino nos últimos sete dias na busca por termos como "whatsapp gold vírus" e "whatsapp gold o que é". Dessa vez, a isca do boato é um alerta sobre um suposto vídeo chamado "Martinelli", que, ao ser reproduzido, infectaria o celular e zeraria a conta bancária da vítima.

Acontece que esse mesmo boato comumente volta a se espalhar no WhatsApp - tanto que causou alarde em 2016, 2019, 2021 e, agora, em 2022. Vale ressaltar, porém, que ele é falso, e não há vírus em vídeo ou sequer uma versão especial do aplicativo de mensagens. Entenda, a seguir, tudo sobre o golpe do WhatsApp Gold e saiba se proteger.

1 de 1 WhatsApp é virus? Entenda tudo sobre o golpe que circula no app de mensagens da Meta há pelo menos 7 anos. — Foto: Pixabay/antonbe WhatsApp é virus? Entenda tudo sobre o golpe que circula no app de mensagens da Meta há pelo menos 7 anos. — Foto: Pixabay/antonbe

Antivirus reconheceu dois arquivos em uma imagem do WhatsApp: é vírus? Descubra no Fórum do TechTudo.

O texto da corrente afirma que um vídeo, chamado Martinelli, seria lançado no aplicativo de mensagens da Meta e que, ao ser reproduzido, faria o celular parar. Para provocar desespero, a mensagem comunica que "nada do que a vítima fizer pode consertar o feito do malware" e, que, então, seria preciso alertar "contatos, amigos e colegas" sobre o suposto perigo - ação feita para que a mensagem seja disseminada mais facilmente.

Para garantir "credibilidade" à informação, o golpe ainda diz que a TV Globo veiculou uma matéria a respeito do WhatsApp Gold e, que, por isso, usuários estariam realmente ameaçados. Então, a mensagem instrui o destinatário a não abrir nenhum link para atualizar a "versão especial" do aplicativo de mensagens - que não existe.

Vale dizer que o "modus operandi" do golpe quase não mudou desde que surgiu. A única diferença é que, conforme vai e volta, o nome atribuído ao suposto malware é alternado: se não "Martinelli", é "Gambarelli".

"Hoje a Globo estava falando sobre o Whatsapp Gold e é verdade. Existe um vídeo que será lançado amanhã no Whatsapp e se chama Gambarelli. Não abra!!. O virus vai para o seu telefone, sua conta bancaria será zerada e seu telefone bloqueado para sempre! Avisem os seus contatos, amigos e colegas!! Se você receber uma mensagem para atualizar o Whatsapp Gold * Não abra! Eles acabaram de anunciar que o vírus é sério. Envie para todos."

A volta da corrente fake foi comentada por usuários no Twitter, que, ao que parece, já estão mais cientes de sua ocorrência. Entre os relatos publicados no microblog, estão: "em pleno 2022, ano da tecnologia, e minha mãe me mandando mensagem sobre o whatsapp gold" e "meu deus, de novo whatsapp gold".

Como se proteger do vírus do WhatsApp Gold?

Ao receber a mensagem do WhatsApp Gold ou outras correntes suspeitas, não repasse para os seus contatos. Além disso, se recebê-la de um remetente com número desconhecido, denuncie-o. Já no caso de a mensagem ser enviada por um contato salvo no seu celular, informe que se trata de um spam/golpe e diga-o para não compartilhá-la. Veja aqui como identificar se uma mensagem que recebeu é falsa. Ainda, saiba como denunciar mensagens suspeitas, fake news e spams.

Veja também: Fake News: como denunciar no WhatsApp, Facebook, Twitter e apps 📱