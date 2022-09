WhatsApp lança links ‘tipo Zoom’ para chamadas de voz ou vídeo; saiba

O WhatsApp agora conta com o "Links de Chamadas", novo recurso anunciado nesta segunda-feira (26) pelo CEO da Meta , Mark Zuckerberg. A função inédita permite gerar links de entrada para chamadas de voz e vídeos, e será liberada para celulares Android e iPhone ( iOS ) a partir desta semana. Para criar o convite, usuários deverão acessar a ferramenta pela aba de "Chamadas" do mensageiro. A opção visa facilitar a realização e participação em ligações, e já é utilizada em outras plataformas, como o Google Meet e Zoom . Veja, a seguir, tudo sobre a nova funcionalidade.

Antes da chegada da ferramenta, o processo de ligação era feito diretamente no chat, ao abrir a conversa com a pessoa desejada e, então, tocar no símbolo de telefone ou câmera. Já nos casos de conversas em grupo, era preciso selecionar contatos um a um por meio da aba “Chamadas”, ou iniciar a ligação já dentro do chat, de forma que cada participante escolhesse ingressar ou não.

Agora, com a nova ferramenta, bastará gerar um link da chamada e, então, compartilhá-lo com os usuários do WhatsApp que quiser convidar para a reunião. Vale ressaltar, contudo, que para ter acesso à funcionalidade, é preciso atualizar o aplicativo pela Google Play Store e App Store. Saiba como fazer o update para a versão mais recente do mensageiro.

Além disso, até o momento, ainda não foi divulgado o que acontece ao enviar o link para pessoas que não possuem o aplicativo de mensagens da Meta.

Outra novidade mencionada pelo WhatsApp é que começarão a ser testadas chamadas de vídeos criptografadas para grupos de até 32 pessoas. O mensageiro, porém, não deu previsão para a chegada dessa possibilidade. Então, enquanto isso, apenas oito pessoas podem participar ativamente de uma videoconferência.

No entanto, vale dizer que esse teste pode ser um indicativo de que a função “Comunidades”, divulgada em abril pela empresa, pode estar em andamento. O recurso prevê que subgrupos possam ser adicionados a um grande grupo principal, o que seria útil para empresas e instituições - como escolas e clubes. Mas, vale lembrar, no Brasil só deve ser lançado após as eleições de 2022.

Com informações de WhatsApp, WABetaInfo

