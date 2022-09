WhatsApp online direto? Usuários reclamam de 'bug' no aplicativo

O WhatsApp está ficando online sem parar para alguns usuários. O bug, que já havia sido reportado por algumas pessoas anteriormente em julho deste ano , ao que tudo indica ainda não tem causa definida, mas pode estar relacionado à conexão na versão web e/ou a um erro de atualização dentro do próprio aplicativo. O TechTudo entrou em contato com a Meta , empresa responsável pelo mensageiro para Android e iPhone ( iOS ), para entender o que pode ocasionar esse erro, mas, até fechamento da matéria, ainda não havia recebido retorno.

No Twitter, usuários reclamam que seu WhatsApp se mantém online mesmo quando o app está fechado - o que pode ocasionar alguns eventuais incômodos, como cobrança de resposta, por exemplo. Ainda, houve quem encontrasse problemas amorosos por causa desse possível bug, de acordo com o que relataram alguns internautas (veja ao final da maneira os principais tuites sobre o assunto).

Enquanto ainda não se sabe o que de fato faz com que esse erro aconteça, é possível tomar alguns precauções para evitá-lo. Fazer com que o app pare de funcionar em segundo plano, por exemplo, é uma ação simples, mas que pode prevenir que o bug ocorra. Para isso, vá nas configurações do seu celular e procure pela opção "Apps". Aí, basta procurar pelo WhatsApp e desativar o recurso de "Dados em segundo plano".

Isso vai evitar que o aplicativo continue atualizando quando não estiver em primeiro plano. É importante mencionar que, caso você opte por fazer isso, o WhatsApp não atualizará até que seja aberto novamente.

WhatsApp: veja as mudanças que o app sofreu ao longo dos anos 1 de 16

Lançado em 2009, o WhatsApp chegou primeiro para celulares iPhone (iOS) e cobrava taxa de U$ 1 dólar para utilização. 2 de 16

Logotipo do WhatsApp foi pouco modificadoa ao longo dos anos; app só teve interface adaptada para layout "minimalista", assim como outros serviços.

Confira como está o logotipo do WhatsApp em 2022; interface do mensageiro mudou pouco ao longos dos anos, mas muitos recursos foram incluídos 4 de 16

Modo Escuro ou Noturno chegou ao mensageiro em 2020

Aplicativo acabou ganhando versão Business para facilitar a vida de quem tem um negócio 6 de 16

O envio de visualização única chegou no WhatsApp em 2021 para trazer mais privacidade aos usuários. Por enquanto permite ainda prints, mas isso deve mudar.

Chamadas de voz e vídeo são dois dos principais recursos do WhatsApp, tendo revolucionado a forma de usar o mensageiro da Meta. 8 de 16

Enviar mensagens por áudio também é um dos principais recursos do mensageiro, tendo recebido diversas atualizações ao longo do tempo - como a possibilidade de pausar e acelerar as gravações.

Assim como nos Stories do Instagram, os Status do WhatsApp permitem que usuários postem conteúdos que ficam disponíveis no aplicativo por apenas 24 horas 10 de 16

As figurinhas, ou Stickers, também foram muito importantes para melhorar a experiência de uso do app de mensagens, especialmente porque é possível criar pacotes personalizados

Para fazer possível com que usuários tenham mais tempo para pensar se desejam ou não enviar uma mensagem, o WhatsApp lançou o recurso para "Apagar Mensagens", que em breve deve receber update. 12 de 16

O WhatsApp Web, versão para desktop do mensageiro, é outra mudança que revolucionou o uso da plataforma - especialmente para pessoas que trabalham pelo app

Opções de formatação de texto estão disponíveis no aplicativo da Meta desde 2016 e agregam muito na troca de mensagens 14 de 16

Reagir à mensagens com emojis é função que permite responder à mensagens sem que seja preciso digitar textos; ferramenta também está presente em concorrentes como Telegram e Messenger

Em breve disponível para todos os usuários, possibilidade de tirar o 'online' do WhatsApp é recurso muito esperado na plataforma de mensagens da Meta 16 de 16

WhatsApp Comunidade é funcionalidade que deve mudar totalmente a forma como os grupos do serviço funcionam, mas só deve chegar ao Brasil após as Eleições Gerais de 2022.

Diversos recursos foram adicionados ao mensageiro da Meta e tornaram a experiência de uso ainda melhor em celulares Android e iPhone (iOS); confira todos eles

Ainda, caso esteja conectado no WhatsApp Web via algum dispositivo terceiro, é possível que seja essa a causa do app online o tempo inteiro. Por isso, uma boa opção simples para evitar a fadiga nessas situações é simplesmente deslogar do aplicativo após usá-lo no navegador.

Vale lembrar que, em agosto de 2022, o WhatsApp havia anunciado um pacote com algumas mudanças voltadas à privacidade do usuário - entre elas, a remoção do status "online". No entanto, diversos usuários alegam ainda não ter recebido a atualização - que, em tese, chegaria a todos até o final do mês passado. O TechTudo entrou em contato com o app para entender o que pode ter ocasionado esse delay, mas, até fechamento da reportagem, não recebeu respostas.

O que dizem os internautas sobre o bug do online no WhatsApp?

