WhatsApp pode ganhar chat nativo para conversar com você mesmo

📝 Como evitar ter o WhatsApp clonado? Descubra no Fórum do TechTudo.

Atualmente, para abrir um chat consigo mesmo no WhatsApp, é preciso recorrer a dois possíveis métodos: criar um grupo com outros participantes e removê-los em seguida, ou enviar o próprio contato para um amigo e selecionar a opção “Mensagem” para abrir um chat. Se o usuário optar pela última alternativa, o bate-papo ficará disponível apenas no dispositivo principal, ou seja, não aparecerá nos outros aparelhos conectados à mesma conta, como no WhatsApp Web.