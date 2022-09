WhatsApp vai parar de funcionar em alguns celulares; veja se é o seu caso

O WhatsApp deixará de oferecer suporte para alguns modelos de iPhone ( iOS ) a partir de 24 de outubro, segundo informações do portal WABetaInfo. Isso acontece porque a empresa pretende lançar recursos que podem não funcionar adequadamente em softwares “ultrapassados” - e, por essa razão, o app passará a comportar somente as versões mais recentes do sistema operacional da Apple . Os celulares rodando abaixo do iOS 12 ficarão de fora das atualizações do mensageiro da Meta - o que inclui os modelos iPhone 5 e iPhone 5C . Entenda, a seguir, tudo sobre a modificação no serviço.

1 de 2 WhatsApp deixará de funcionar no iOS 10 e iOS 11 a partir do dia 24 de outubro de 2022; veja modelos de celular que perdem suporte — Foto: Anadolu Agency/ Getty Images WhatsApp deixará de funcionar no iOS 10 e iOS 11 a partir do dia 24 de outubro de 2022; veja modelos de celular que perdem suporte — Foto: Anadolu Agency/ Getty Images

📝Como recuperar mensagens apagadas do Whatsapp? Descubra no Fórum do TechTudo.

Com a mudança, celulares como o iPhone 5 e o iPhone 5C deixarão de ser compatíveis com o app de mensagens, já que operam somente até os sistemas iOS 10 e iOS 11. Vale lembrar que esses smartphones foram lançados em 2012 e 2013 - há aproximadamente 10 anos. Isso faz com que eles não comportem atualizações para o iOS 12 ou outras versões mais recentes do sistema operacional da Apple.

Por outro lado, modelos como iPhone 5S, iPhone 6 e iPhone 6S ainda têm compatibilidade com as novas versões, mas deverão atualizar para que o aplicativo possa continuar a funcionar adequadamente. Por isso, o mensageiro enviará um alerta aos usuários que estiverem com iOS 10 ou iOS 11 em operação no celular, a fim de lembrá-los de realizar o processo de atualização o quanto antes. Para isso, basta acessar Ajustes > Geral > Atualização de Software.

2 de 2 Captura de tela mostra mensagem de alerta que passará a ser exibida pelo WhatsApp em alguns aparelhos — Foto: Divulgação/WABetaInfo Captura de tela mostra mensagem de alerta que passará a ser exibida pelo WhatsApp em alguns aparelhos — Foto: Divulgação/WABetaInfo

Na página de Central de Ajuda do WhatsApp, a empresa já havia mencionado que recomenda o uso do iOS 12 e versões mais recentes do sistema operacional para um uso otimizado do app de mensagens. Agora, usuários de versões anteriores definitivamente deixarão de contar com o suporte da plataforma; a justificativa, como dito, é que tais aparelhos podem não suportar atualizações de segurança ou funcionalidades necessárias para operar o mensageiro corretamente.

Com informações de WABetaInfo

Veja também: WhatsApp ganha opção de tirar 'online' e mais funções aguardadas