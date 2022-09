Xbox Game Pass: Microsoft confirma plano família, mas Brasil fica de fora

A Microsoft oficializou o plano Amigos & Família do Xbox Game Pass Ultimate, que permite compartilhar sua assinatura com várias pessoas. Em um primeiro momento, o Brasil ficou de fora, já que a opção foi disponibilizada em apenas dois países: Irlanda e Colômbia, ainda em período de testes. Os preços das mensalidades partem de 21,99 euros (em torno de R$ 114), na Irlanda, e 49.900 pesos colombianos (aproximadamente R$ 57), no país latino-americano. Nessa assinatura, até cinco pessoas podem dividir a conta, com, no máximo, quatro jogadores ativos por vez.

O TechTudo entrou em contato com a assessoria do Xbox para saber se há alguma previsão de chegada para o plano no Brasil, mas não obteve resposta. Segundo a Microsoft, mais países devem ser adicionados nos próximos meses.

1 de 2 Microsoft anuncia oficialmente plano para amigos e família no Xbox Game Pass Ultimate; por enquanto, Brasil fica de fora — Foto: Reprodução/Xbox Microsoft anuncia oficialmente plano para amigos e família no Xbox Game Pass Ultimate; por enquanto, Brasil fica de fora — Foto: Reprodução/Xbox

Há certas limitações explicada na página de perguntas e respostas do plano, como a necessidade de todos os jogadores estarem no mesmo país e também de só poderem fazer parte de um grupo de cada vez.

Apenas a conta primária do serviço terá a possibilidade de adicionar novos usuários ao plano, e jogadores só poderão entrar em um grupo duas vezes por ano, inclusive se um usuário sair e voltar nesse período. Apesar disso, não é necessário estar na mesma casa para que todos os usuários usem o serviço, como acontece com algumas assinaturas de streaming.

Caso os jogadores tenham tempo extra do Xbox Game Pass Ultimate ou outros planos, ele será convertido para o plano Amigos & Família. Por exemplo: 30 dias do Ultimate serão convertidos em 18 dias do plano amigos e família, e assim por diante. Já em outros planos, 30 dias do Xbox Game Pass para consoles, PC ou Xbox Live Gold serão convertidos em 12 dias do plano familiar, enquanto 30 dias de EA Play poderão ser convertidos para apenas 6 dias.

2 de 2 Halo Infinite é uma das produções exclusivas para Xbox presentes no Game Pass — Foto: Divulgação/343 Halo Infinite é uma das produções exclusivas para Xbox presentes no Game Pass — Foto: Divulgação/343

Na Irlanda, o Xbox Game Pass Ultimate custa 12,99 euros (R$ 66,60) por mês, enquanto, na Colômbia, o valor é de 29.900 pesos mensais (R$ 34,60). O valor da assinatura no plano família é mais alto como um todo, porém se torna mais barato que a assinatura individual ao dividir o custo entre todos os membros do grupo.