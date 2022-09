Xbox Game Pass terá Deathloop, Valheim, Slime Rancher 2 e mais em breve

Deathloop será adicionado ao Xbox Game Pass junto a outros jogos nesta segunda metade de setembro. Com isso o game, antes exclusivo do rival PlayStation 5 ( PS5 ) chega para assinantes do serviço no Xbox Series X / S , Xbox One , PC e Xbox Cloud Gaming . Além do título, nomes como Hardspace: Shipbreaker, já disponível hoje (20), a versão completa de Grounded , uma demo de Valheim e Slime Rancher 2 também podem ser acessados pelos usuários.

Outra novidade é a atualização do app do Xbox para PC pela Microsoft, que ganhou uma integração ao site HowLongToBeat para indicar a duração dos games, em média. Confira mais detalhes sobre os próximos lançamentos do Xbox Game Pass e suas datas.

Deathloop, o game de tiro em primeira pessoa com looping de tempo antes exclusivos do PS5 é o principal destaque do Xbox Game Pass no final de setembro

Deathloop - Já disponível - Console, PC, Cloud

Antes exclusivo do PlayStation 5 (PS5), o game de tiro em primeira pessoa Deathloop chega ao console da Microsoft com a história de um assassino chamado Colt preso em um looping temporal na misteriosa ilha de Blackreef. Para se libertar, ele precisa eliminar oito alvos durante uma única passagem do ciclo, o que é mais fácil de falar do que fazer. A cada novo loop, Colt aprende mais sobre o mundo ao seu redor e pode encontrar formas mais eficientes de exterminar cada alvo, mas, durante sua jornada, a assassina rival Julianna, controlada por outro jogador ou pela CPU, tentará impedi-lo.

A versão do Xbox Series X/S acompanha também a nova expansão Goldenloop, que chegaainda para PS5. Essa DLC adiciona uma arma, uma nova habilidade, outro tipo de inimigo, um final estendido e libera o crossplay entre as diferentes plataformas para que usuários invadam partidas como Julianna.

Hardspace: Shipbreaker - Já disponível - Console, PC, Cloud

Neste simulador em gravidade zero, jogadores terão um emprego que envolve entrar em naves sucateadas e abandonadas para tentar remover e resgatar peças valiosas para pagar sua dívida com a megacorporação Lynx Corporation. Se o usuário não tomar cuidado com detalhes como linhas de combustível e câmaras pressurizadas pode engatilhar uma reação em cadeia e acabar perdido no espaço. Há uma campanha single player que toca em temas como exploração do trabalhador em um futuro distópico, mas também um modo livre para jogar sem preocupações.

Slime Rancher 2 - 22 de setembro - Console, PC, Cloud

O primeiro Slime Rancher está deixando o Xbox Game Pass no final de setembro, porém sua sequência Slime Rancher 2 chega ao serviço em acesso antecipado pelo Xbox Game Preview. Fãs da série poderão continuar as aventuras de Beatrix LeBeau ao visitar a nova Rainbow Island, um local com tecnologias antigas para explorar e novos Slimes para criar. No game o objetivo é ter um grandioso rancho de Slimes, que oferecem recursos para vender e ampliar ainda mais seu império.

Beacon Pines – 22 de setembro - Console, PC, Cloud

Em uma inusitada combinação de gêneros, Beacon Pines é um jogo de aventura no qual usuários entram tanto no controle de um grupo de jovens aventureiros quanto no papel de alguém lendo a história deles. Além de se aventurar pelo mundo do jogo, em certos momentos os personagens podem encontrar medalhões com palavras que permitem ao usuário, como leitor, mude os rumos da história e introduza novas possibilidades.

Grounded - 27 de setembro - Console, PC, Cloud

O game de sobrevivência multiplayer no estilo do filme "Querida, Encolhi as Crianças" chega agora em sua versão completa ao serviço da Microsoft. No papel de crianças encolhidas ao tamanho de formigas, usuários terão que coletar recursos para sobreviver e enfrentar insetos e outras criaturas em seu perigoso quintal. Agora com a história completa usuários poderão finalmente desvendar todos os mistérios do jogo e descobrir por qual motivo foram miniaturizados.

Teste de FIFA 23 - 27 de setembro - Console

Assinantes do Xbox Game Pass Ultimate que inclui a assinatura do serviço EA Play de bônus poderão acessar uma versão Trial de FIFA 23 com até 10 horas de jogo a partir do dia 27 de setembro, 3 dias antes do lançamento para todos os usuários. O novo game da série traz melhorias nos movimentos dos times na nova geração com o uso da tecnologia HyperMotion 2, crossplay entre plataformas da mesma geração, além de modos populares que retornam, como Carreira, Pro Clubs e FIFA Ultimate Team. Quem quiser comprar o game também terá direito a 10% de desconto.

Moonscars - 27 de setembro - Console, PC, Cloud

Neste game de ação 2D inspirado pela franquia Dark Souls, o jogador assume o controle de uma forte guerreira chamada Grey Irma conforme ela explora as profundezas de um lugar sombrio chamado The Earth Bowels. Em seu caminho será preciso enfrentar numerosos inimigos, todos capazes de encerrar sua jornada, e chefes poderosos como antigos companheiros transformados em monstros, tudo para tentar desvendar a verdade sobre sua criação.

Valheim - 29 de setembro - PC

No controle de um Viking após sua morte, jogadores se encontrarão em um misterioso décimo mundo da árvore Yggdrasil no qual terão que lutar contra criaturas maléficas inimigas do deus Odin para garantir seu lugar no paraíso de Valhalla. Neste intrigante game de mundo aberto inspirado por mitologia nórdica será preciso coletar recursos para sobreviver, criar ferramentas e armas antes de partir para a ação. Usuários podem jogar sozinhos ou com até 10 jogadores ao mesmo tempo em multiplayer.

Controles Touch

Para assinantes do Xbox Game Pass Ultimate que utilizam o Xbox Cloud Gaming em seus smartphones e tablets Android ou iPhone (iOS), a Microsoft adicionou controles de toque a mais alguns games de seu acervo. No caso de Grounded, os controles por toque chegam em 27 de setembro, junto ao lançamento da versão completa do game.

Saindo do Xbox Game Pass em breve

Alguns títulos irão deixar o Xbox Game Pass em 30 de setembro e, como de costume, usuários podem adquiri-los com 20% de desconto caso desejem mantê-los permanentemente em suas contas. Vale lembrar que Aragami 2, que foi inicialmente anunciado como um dos títulos que seria removido do serviço, irá permanecer em suas versões para Console, PC e Cloud.

AI: The Somnium Files - Console, PC e Cloud

Astria Ascending - Console, PC e Cloud

Dandy Ace - Console, PC e Cloud

Dirt 4 - PC (EA Play)

Dirt Rally - PC (EA Play)

Going Under - Console, PC e Cloud

Lemnis Gate - Console, PC e Cloud

Slime Rancher - Console, PC e Cloud

Subnautica: Below Zero - Console, PC e Cloud

The Procession to Calvary - Console, PC e Cloud

Unsighted - Console, PC e Cloud

Visage - Console, PC e Cloud