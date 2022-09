Xbox Live Games with Gold tem Windbound e Bomber Crew grátis em outubro

Windbound e Bomber Crew Deluxe Edition são os jogos gratuitos do mês de outubro na Games with Gold, promoção exclusiva para assinantes da Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate no Xbox Series X/S e Xbox One. Este mês marca a primeira vez que o serviço não oferecerá jogos clássicos do Xbox 360 pela retrocompatibilidade, prática que se encerrou com a leva de títulos oferecidos em setembro. Confira mais detalhes sobre Windbound e Bomber Crew Deluxe Edition, assim como as datas em que os games ficarão disponíveis para serem baixados nos consoles, a seguir.