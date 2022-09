Xbox One vale a pena em 2022? Saiba mais

Console de oitava geração da Microsoft, o Xbox One foi lançado em novembro de 2013 e ainda é objeto de desejo de muitos gamers. Depois de algum tempo de mercado, o videogame ainda ganhou revisões de hardware com o Xbox One S, mais compacto e com visual mais moderno; já a versão Xbox One X chegou com a promessa de ser o console mais poderoso da geração.

Atualmente, o preço do Xbox One pode ficar abaixo de R$ 2 mil no Submarino, em promoções especiais. Mas será que, em 2022, ainda vale a pena comprar um Xbox One? A seguir, confira dicas para que você decida se o console é uma boa para você.

Diferenças do Xbox One para o Xbox Series

Basicamente eles são de gerações diferentes. Enquanto os consoles Xbox One são da oitava geração de consoles, lançados em 2013, os Xbox Series S/X são da nova geração, lançados no final de 2020. Esta diferença faz com que as arquiteturas de hardware dos consoles sejam bem distintas, o que dá vantagem aos modelos mais novos.

Enquanto um Xbox One S oferece desempenho bruto de cerca de 1,32 TFLOPS (teraflops), um novo Xbox Series X atinge desempenho em pontos flutuantes (métrica para desempenho gráfico) de até 12 TFLOPS. Esta diferença se deve principalmente pela nova arquitetura de hardware desenvolvida pela AMD para os novos consoles.

Porém, enquanto um Xbox One S pode ser encontrado no mercado brasileiro por menos de R$ 2 mil, um Xbox Series X não sai por menos de R$ 4 mil, enquanto o Xbox Series S pode ser adquirido por cerca de R$ 2.100 – este sendo uma ótima opção pensando no custo-benefício.

Jogos lançados atualmente rodam no Xbox One?

O momento é de transição de gerações, o que faz com que os principais títulos lançados ainda sejam cross-plataform, ou seja, lançados para Xbox One e Xbox Series. Títulos multiplataforma ainda serão lançados para os consoles da geração passada, mas a tendência é que em pouco tempo os lançamentos para Xbox One se tornem mais raros.

Como é o catálogo de jogos online para o Xbox One?

A rede online da Microsoft oferece um grande suporte e muitas funcionalidades, além de vendas de jogos e serviços online como o Xbox Game Pass, que funciona como um "Netflix dos games". O serviço de assinatura permite aos jogadores terem acesso a mais de 100 jogos para download.

Jogos disponíveis em mídia física

Mesmo tendo um serviço que oferece games online com preço mais acessível, no Xbox One, alguns títulos que não podem mais ser acessados por meio do Xbox Game Pass podem ser adquiridos em mídia física por valores bem atrativos. Outra vantagem é que os usuários podem emprestar e pegar discos emprestados de amigos, por exemplo.

Além disso, a retrocompatibilidade do console com gerações anteriores como Xbox 360 faz com que jogos em mídia física do videogame anterior possam ser utilizadas nos consoles mais novos.

Quais são as funcionalidades do controle do Xbox One?

O controle do Xbox One se destaca pelo conforto e versatilidade, já que além de poder ser utilizado no console, o joystick da Microsoft é completamente compatível com PCs com Windows 10. O ponto fraco fica na exigência de pilhas para o funcionamento.

Além disso, o controle em sua versão Bluetooth pode ser utilizado junto a dispositivos móveis como smartphones e tablets para acessar o serviço de jogos em nuvem xCloud, que oferece jogos via streaming em uma iniciativa similar ao Geforce Now e Amazon Luna, mas completamente integrada e sem custos adicionais para os assinantes do Xbox Game Pass. Também é possível encontrar joysticks com personalizações.

Como é a oferta de acessórios para o Xbox One?

Os acessórios do Xbox One são compatíveis com PC e Xbox Series, o que faz com que exista uma boa oferta de dispositivos. Além disso, os novos controles do Xbox Series também são compatíveis com Xbox One, sendo possível inclusive comprar um controlador dos consoles novos por um preço mais em conta do que o modelo antigo.

Os consumidores também conseguem encontrar opções de headsets e carregadores de marcas conhecidas.