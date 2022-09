Xbox Series S está com cupom de desconto de R$ 150 na Amazon

O Xbox Series S está com um desconto de R$ 150 no site da Amazon a partir desta sexta-feira (23). Para aproveitar a oferta, basta usar o cupom XBOX150 no momento da compra e a redução será aplicada. O preço original de R$ 2.253 cai para R$ 2.103 . De acordo com a empresa, a promoção vai até dia 30 de setembro ou até durarem os estoques.

Ambos os modelos pertencem à mesma geração, mas possuem diferenças significativas no hardware. O Xbox Series S é um console com um processador Zen 2, de oito núcleos, da AMD, chip de quatro teraflops, 10 GB de memória RAM, SSD de 512 GB para armazenamento e não acompanha leitor de disco. Segundo as especificações da Microsoft, o aparelho promete rodar jogos em resolução 1440p e 120 FPS (quadros por segundo).

Já o Xbox Series X vem com um processador Zen 2, de oito núcleos, da AMD, GPU de 12 teraflops, 16 GB de memória RAM, SSD de 1 TB e vem equipado com leitor de disco. O console mais poderoso da Microsoft executa games em resolução 4K a 120 FPS. Diferente do Series S, esta versão tem enfrentado problemas de estoque por conta da escassez de chips e chegou a ser vendida por R$ 10 mil.

Além dos dois modelos, a Microsoft também aposta no serviço de assinatura Xbox Game Pass, que disponibiliza um catálogo com mais de 100 jogos por preços que se iniciam em R$ 29,99 no plano mais simples ou R$ 44,90 no plano Ultimate.

