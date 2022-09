Xbox Series X gasta 15 vezes mais energia que PS5 em modo stand by

O Xbox Series X tem consumo até 15 vezes maior que o do PlayStation 5 ( PS5 ) em seu modo stand by padrão, segundo o editor de tecnologia do jornal The Guardian no Reino Unido, Alex Hern. O gasto de energia do console da Microsoft em seu modo de inicialização imediata, segundo Hern, pode causar um gasto mensal de 4,93 libras (em torno de R$ 29,33) e se tornar um custo de 59 libras por ano (mais de R$ 350 reais). Enquanto isso o PlayStation 5 (PS5) gastaria apenas por volta de 4 libras anualmente, cerca de R$ 24,15. Vale ressaltar que esses valores não correspondem ao que é praticado no Brasil, já que são referentes ao serviço de fornecimento de energia no Reino Unido.

1 de 2 Xbox Series X pode consumir grande quantidade de energia em seu modo stand by; veja como resolver — Foto: Future Publishing/Getty Images Xbox Series X pode consumir grande quantidade de energia em seu modo stand by; veja como resolver — Foto: Future Publishing/Getty Images

👉 Qual é o melhor jogo de Xbox? Opine no Fórum do TechTudo

O modo de inicialização rápida do Xbox Series X permite que usuários retornem ao seu jogo rapidamente ao ligar o console, sem precisar esperar toda a inicialização do sistema, porém consome entre 11 a 13 Watts. Um gasto semelhante ocorre com o Xbox Series S que consome 10 Watts e o Xbox One S com 11 Watts. Ao alterar para o modo de economia de energia, o console passa a consumir apenas 0,5 Watts, o mesmo consumo do PlayStation 5 (PS5) e do Nintendo Switch, e a única diferença é precisar esperar a inicialização do console para poder jogar.

A partir de março de 2022 a Microsoft configurou todos os Xbox Series X/S para utilizarem o modo de economia de energia de fábrica, mas jogadores que adquiriram o console antes disso precisam ligá-lo manualmente. O processo é simples: basta pressionar o botão Xbox, selecionar seu perfil, a opção "Configurações" e, em "Modo de energia e inicialização", alterar de "Inicialização imediata" para "Economia de energia".

2 de 2 Xbox Series X mais recentes vêm com modo de economia de energia ativado, mas usuário precisa ativá-lo em consoles mais antigos — Foto: Divulgação/Xbox Wire Xbox Series X mais recentes vêm com modo de economia de energia ativado, mas usuário precisa ativá-lo em consoles mais antigos — Foto: Divulgação/Xbox Wire

Recentemente, a Microsoft otimizou o processo de inicialização do Xbox Series X ao deixá-lo 5 segundos mais rápido. Em média, ao ligar o Xbox Series X ou Xbox Series S no modo "Economia de energia", jogadores apenas terão que esperar 15 segundos até poderem começar a usar o console. Em algumas configurações o consumo do PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) pode chegar entre 2 e 3,4 Watts ao deixar portas USB para carregar controles e suporte à Internet para baixar atualizações. Já o consumo do Nintendo Switch é mínimo e gastaria menos de 40 pences (em torno de R$ 2,38) por ano.