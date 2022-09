Xiaomi Redmi Note 10 ainda vale a pena? Descubra preço e ficha técnica

O Xiaomi Redmi Note 10 é um celular com ficha técnica intermediária que chegou ao mercado em março de 2021 . Um ano depois, o smartphone da Xiaomi ainda se destaca pela bateria de 5.000 mAh e pelo conjunto fotográfico capaz de registrar imagens de até 48 MP. Entretanto, ele chega com tela de 60 Hz e internet 4G, que já foi superada e pode destoar de concorrentes mais novos.

Com essas características, o aparelho deve atrair consumidores em busca do tão sonhado custo-benefício. Nas linhas a seguir, conheça mais sobre ele. O aparelho da Xiaomi desembarcou no Brasil pelo preço sugerido de R$ 2.199. Hoje em dia é encontrado na internet na faixa dos R$ 1.600.

2 de 11 Redmi Note 10 chegou ao Brasil em abril de 2021 — Foto: Divulgação/Xiaomi Redmi Note 10 chegou ao Brasil em abril de 2021 — Foto: Divulgação/Xiaomi

Design

O design do Redmi Note 10 segue tendências presentes em outros modelos do mercado, como bordas finas e furo na tela para abrigar a câmera de selfies. Os elementos mencionados são pensados para gerar pouca interferência no painel, que por sua vez é reforçado com o Gorilla Glass 3, vidro que promete proteção contra riscos e arranhões.

A traseira do telefone investe em um módulo de câmera retangular, acomodado verticalmente, que fica no canto superior esquerdo do aparelho. O mesmo formato aparece em outros celulares da marca, como é o caso do sucessor Redmi Note 11, lançado neste ano.

Para quem gosta de acabamentos diferenciados, o Redmi Note 10 pode ser uma boa pedida, pois ele conta com uma estrutura brilhante. Entretanto, o material da composição traseira é plástico, o que pode não agradar consumidores mais exigentes.

3 de 11 Redmi Note 10 está disponível para venda nas cores verde, cinza e branco — Foto: Divulgação/Redmi Note 10 Redmi Note 10 está disponível para venda nas cores verde, cinza e branco — Foto: Divulgação/Redmi Note 10

Tela do Redmi Note 10

A tela do Redmi Note 10 conta com 6,4 polegadas e resolução em Full HD+ (2400 x 1080 pixels). Para além dessas especificações, a ficha técnica também menciona um display Super AMOLED, que deve contribuir com o conjunto para garantir exibições com nitidez e brilho satisfatórios.

O display deve garantir uma boa experiência aos usuários em termos de exibição, mas fica devendo com uma taxa de atualização de apenas 60 Hz. Diferente de outros concorrentes que investem em 90 ou até 120 Hz, por exemplo. Assim, não é possível esperar tanta fluidez na transição de imagens em funções como jogos, séries e filmes.

4 de 11 Redmi Note 10: tela de 6,4 polegadas em Full HD+ — Foto: Divulgação/Xiaomi Redmi Note 10: tela de 6,4 polegadas em Full HD+ — Foto: Divulgação/Xiaomi

Câmera do Redmi Note 10

O celular intermediário da gigante chinesa traz um conjunto fotográfico quádruplo, de modo a conferir diversas possibilidades de cliques aos usuários. Veja as lentes do arranjo em detalhes:

Principal de 48 MP e abertura de f/1.8

Ultra wide de 8 MP e abertura de f/2.2

Macro de 2 MP e abertura de f/2.4

Sensor de profundidade de 2 MP e abertura de f/2.4

Frontal de 13 MP e abertura de f/2.45

Com os sensores mencionados, o telefone consegue capturar fotos com o ângulo ampliado, de até 118º, por meio da câmera ultra angular, além de imagens bem próximas com detalhes nítidos – função que fica por conta da lente macro. Já o sensor de profundidade, desempenha a função do modo retrato, aquele com fundo desfocado.

Além de gravar vídeos em 4K a 30 fps e em câmera lenta, o modelo conta com alguns recursos extras. Entre eles, é possível citar o modo noturno, para capturas em locais com pouca luminosidade, e zoom digital, para evitar imagens tremidas.

O telefone também permite gravar vídeos em time lapse com a câmera frontal, de 13 MP.

5 de 11 Câmera frontal do Redmi Note 10 grava em time lapse — Foto: Divulgação/Xiaomi Câmera frontal do Redmi Note 10 grava em time lapse — Foto: Divulgação/Xiaomi

Armazenamento da Xiaomi

A Xiaomi garante opções de 64 GB e 128 GB de armazenamento aos consumidores. Assim, aqueles que precisam de mais espaço para dados, podem investir na versão com mais armazenamento para salvar arquivos, fotos e vídeos.

É preciso mencionar que, em alguns casos, a memória máxima oferecida pode não ser o suficiente – principalmente ao considerar que já existem celulares com 256 GB disponíveis. Para isso, a fabricante oferece suporte ao cartão microSD, que confere espaço extra de até 512 GB.

6 de 11 Estrutura contempla suporte ao cartão microSD de até 512 GB — Foto: Lucas Mendes/TechTudo Estrutura contempla suporte ao cartão microSD de até 512 GB — Foto: Lucas Mendes/TechTudo

Processador e memória RAM

A ficha técnica do smartphone contempla o processador Snapdragon 678, da Qualcomm. O chip em questão é um octa-core que trabalha com velocidades de até 2,2 GHz. Na prática, isso quer dizer que o componente tem oito núcleos para processar tarefas diferentes do celular.

Lançado no final de 2020, ele passou a compor as especificações de alguns telefones intermediários a partir de 2021. De acordo com a fabricante, o sucessor do Snapdragon 675 tem como foco as tarefas do dia a dia, mas traz melhorias na GPU para conferir renderizações gráficas com maior facilidade, o que deve agradar o público gamer.

No que diz respeito à memória RAM, vale mencionar que, assim como o armazenamento, ela também se divide em duas opções, de 4 ou de 6 GB. Quanto maior a memória, mais rápido tende a ser o processamento das atividades desempenhadas pelo celular.

7 de 11 Ficha técnica do aparelho inclui um Snapdragon 678 — Foto: Divulgação/Xiaomi Ficha técnica do aparelho inclui um Snapdragon 678 — Foto: Divulgação/Xiaomi

Bateria do Redmi

A bateria é um dos destaques do telefone. Com seus 5.000 mAh, o Redmi Note 10 deve proporcionar longas horas longe das tomadas. No entanto, a reposição da carga também não deve ser um problema, visto que o aparelho traz suporte para carregamento de 33 W. Com isso, a bateria pode chegar aos 50% em cerca de 25 minutos, segundo a Xiaomi.

8 de 11 A bateria potente do Redmi Note 10 oferece recarga rápida de 33W — Foto: Divulgação/Xiaomi A bateria potente do Redmi Note 10 oferece recarga rápida de 33W — Foto: Divulgação/Xiaomi

Versão do Android

O Redmi Note 10 desembarca com o Android 11, versão mais antiga do sistema que, hoje, opera como Android 12 em telefones atualizados. Apesar de o sistema de fábrica abarcar um software mais antigo, o modelo está entre os celulares contemplados com versão atual do sistema operacional.

Com o update, o celular passará a desempenhar funções otimizadas em âmbitos variados, como no controle de privacidade e também na personalização de ícones de aplicativos e da interface em geral.

9 de 11 O Android 11 disponibiliza jogo oculto que permite colecionar gatinhos virtuais — Foto: Paola Mansur/TechTudo O Android 11 disponibiliza jogo oculto que permite colecionar gatinhos virtuais — Foto: Paola Mansur/TechTudo

Recursos extras do Note 10

O celular reserva recursos de destaque, como resistência à poeira e respingos d’água, conferido pela certificação IP53, e também desbloqueio via sensor de impressão digital na lateral da tela. Em termos de conectividade, ele investe em Bluetooth 5.0 e Wi-Fi de 5 GHz. Por outro lado, ele não conta com suporte à internet 5G, questão que pode desapontar consumidores que querem testar uma conexão mais rápida.

A estrutura resgata a saída de áudio P3 para fones de ouvido, aspecto que já é extinto em alguns modelos, e reserva entrada USB-C, somente para o carregador. GPS, bússola eletrônica e sensor de luz ambiente também acompanham o Redmi Note 10.

10 de 11 Redmi Note 10 conta com leitor de impressão digital — Foto: Divulgação/Xiaomi Redmi Note 10 conta com leitor de impressão digital — Foto: Divulgação/Xiaomi

Cores do Note 10

O Redmi Note 10 foi apresentado ao mercado com três opções de cores disponíveis para o acabamento, que são cinza, verde e branco. Como destacado, a traseira é feita em plástico brilhante, o que confere um aspecto diferente para as tonalidades mencionadas.

11 de 11 Xiaomi anunciou a linha Redmi Note 10 em março de 2021 — Foto: Reprodução/XDA Developers Xiaomi anunciou a linha Redmi Note 10 em março de 2021 — Foto: Reprodução/XDA Developers

Preço do Redmi Note 10 e onde comprar

O Redmi Note 10 é um lançamento de março de 2021. Ele chegou ao Brasil um mês depois, em abril, com dois valores iniciais:

Versão com 64 GB: R$ 2.199

Versão com 128 GB: R$ 2.399

Ficha técnica do Redmi Note 10

Tamanho da tela: 6,43 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (2400 x 1080 pixels)

Painel da tela: Super AMOLED

Câmera principal: quádrupla, 48, 8, 2 e 2 MP

Câmera frontal: 13 MP

Sistema: Android 11

Processador: Snapdragon 678 (octa-core de até 2,2 GHz)

Memória RAM: 4 GB

Armazenamento: 64 e 128 GB

Cartão de memória: sim, microSD de até 512 GB

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Dual SIM: sim (nano SIM)

Telefonia: LTE

Peso: 178,8 gramas

Dimensões: 160,46 x 74,5 x 8,29 mm;

Cores: cinza, verde e branco

Início das vendas no Brasil: abril de 2021

Preço no Brasil: R$ 2.199 (64 GB) e R$ 2.399 (128 GB)

Com informações de GSM Arena e Xiaomi