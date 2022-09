Zenbook 17 Fold OLED: Asus lança notebook com tela dobrável na IFA 2022

A Asus finalmente deu mais detalhes sobre o Zenbook 17 Fold OLED, seu primeiro notebook com tela dobrável. O mistério sobre o preço acabou: o aparelho, apresentado primeiramente na CES 2022 de janeiro, tem preço sugerido de US$ 3.499, o que dá cerca de R$ 18.150 pela cotação atual. Seu grande trunfo está no display de 17,3 polegadas — o maior entre os que dobram — com resolução de 2560 x 1920 pixels. O anúncio foi feito na conferência de abertura da Asus na IFA 2022, que começa oficialmente nesta sexta-feira (2) e segue até terça (6), em Berlim, Alemanha.