10 motivos para não trocar o seu iPhone antigo pelo iPhone 14

O iPhone 14 foi um dos celulares mais aguardados de 2022. A expectativa gerada no público em torno dos aparelhos da companhia é repetida ano após ano. Desta vez, quatro modelos foram apresentados : iPhone 14, iPhone 14 Plus , iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max . Apesar do grande alarde em cima dos anúncios, a Apple não trouxe nenhuma super mudança em relação à geração passada. Isso fez com que donos de iPhones mais antigos fiquem em dúvida se vale a pena ou não fazer a troca pelo modelo mais atual da maçã.

A versão mais básica do sucessor do iPhone 13 chega ao Brasil pelo preço inicial de R$ 7.599. Essa cifra pode ser ainda maior caso o consumidor opte por um armazenamento interno superior ou até mesmo deseje a versão Pro. A seguir, o TechTudo lista dez motivos para você não fazer a migração para o dispositivo mais recente da Apple.

1. O visual não ficou tão diferente assim

A última grande mudança estética nos iPhones foi feita em 2017. O modelo comemorativo de dez anos de lançamento do smartphone da empresa, o iPhone X, abandonou o clássico botão Home e as bordas grandes na tela para ostentar um painel que cobre quase toda a frente do aparelho. Desde então, o visual dos iPhones ficou estagnado. A traseira até muda um pouco de geração para geração, mas os detalhes são bem sutis.

O iPhone 13, por exemplo, é praticamente idêntico ao iPhone 14. A posição das câmeras, o desenho das bordas e até o tamanho do notch são detalhes estéticos que seguem quase inalterados. Vale mencionar que o iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max ganharam um novo recorte na tela em formato de pílula, mas todo o resto da carcaça parece um “copia e cola” das duas últimas gerações da empresa.

2. Experiência similar com iOS

A atualização para o iOS 16 foi liberada ao público após o lançamento do iPhone 14. A mais recente versão do sistema operacional móvel da companhia tem novidades de customização na tela de bloqueio e mais opções no modo foco. Notificações otimizadas e nova aba de live activities também fazem parte do pacote. Ainda assim, o novo sistema operacional não trouxe tantas inovações quanto o iOS 15, lançado em 2021. Além disso, iPhone 8 e modelos posteriores receberão a atualização – ou seja, não é necessário ter o iPhone 14 para desfrutar da maioria das novidades.

Alguns recursos do novo iOS são exclusivos do iPhone 14, como o Modo Ação da câmera, a funcionalidade de emergência via satélite e a detecção de queda. Apesar de serem implementações interessantes, elas por si só não justificam a troca para quem tem um iPhone um pouco mais antigo, já que a experiência geral de uso será praticamente a mesma.

3. Preço elevado

Como já era de se esperar, o novo iPhone 14 chegou ao mercado com preço elevado. A versão mais econômica da geração com 128 GB de armazenamento custa R$ 7.599. As novidades que a Apple trouxe na nova geração não são tão grandes assim a ponto de justificarem o upgrade, em especial aos donos dos smartphones das duas últimas gerações da empresa.

Quem tem o iPhone 12, por exemplo, já conta com características como a proteção Ceramic Shild, suporte à internet 5G e Face ID, que reconhece o usuário mesmo com máscara. Já os donos do iPhone 13 contam também com o Modo Cinema, além do chip A15 Bionic –o mesmo do iPhone 14.

4. 5G ainda não é tão popular

Com a estreia da internet 5G pura em várias capitais brasileiras neste ano, a nova tecnologia que promete altíssimas velocidades entrou no radar de muitos consumidores. Mas o novo padrão de conexão deve ser observado com certa cautela. Isso porque o 5G ainda não é algo tão comum no Brasil. Mesmo em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, a área de cobertura da nova rede é bastante limitada.

É ótimo saber que você tem um aparelho preparado para a conexão do futuro. Mas, considerando que o 5G ainda precisará de alguns anos de caminhada para virar algo popular por aqui, ele é um recurso que, por si só, ainda não justifica a troca pelo iPhone 14 –principalmente se o usuário morar em uma cidade afastada dos grandes centros urbanos.

5. Backup no iCloud

O iPhone 14 oferece um mínimo de 128 GB de armazenamento. Ter um bom espaço é algo importante, principalmente hoje em dia em que fotos, vídeos e músicas estão cada vez mais pesados. Adquirir um iPhone 14 apenas pelo armazenamento a mais pode não fazer sentido para muitos usuários. A explicação para isso é a existência do iCloud.

O serviço de armazenamento em nuvem da Apple oferece planos a partir de R$ 3,50, com pacotes que vão de 50 GB até 1 TB de espaço. Assim, o usuário não precisa ficar preso ao que o iPhone mais antigo suporta nativamente. Se a demanda por espaço for por causa de aplicativos e jogos, a história se complica um pouco. Ainda assim, fotos e vídeos podem ser sincronizados com a nuvem possibilitando ao usuário liberar memória do seu smartphone.

6. Acessórios

Desde o iPhone 12 a Apple estreou o MagSafe, tecnologia que permite que dispositivos se conectem ao aparelho por meio de magnetismo. A função abre um leque extenso de possibilidades para uso do smartphone com acessórios. Se o usuário tiver um iPhone 12 ou iPhone 13, ele desfrutará do mesmo recurso do recém-lançado, 14. Caso o celular seja um pouco mais antigo, o consumidor também não ficará em muita desvantagem. Isso porque as gerações mais clássicas continuam tendo milhares de opções de capinhas e outros acessórios.

7. As câmeras

A cada ano a Apple aperfeiçoa o conjunto de câmeras dos smartphones. No iPhone 14, a lente ficou maior e, de acordo com a fabricante, o sensor ganhou uma melhoria de 38% na captura com pouca luz em fotos e vídeos, se comparado com o irmão da geração passada. Deixando as especificações técnicas de lado, um usuário comum que tenha um iPhone um pouco mais antigo ainda terá em mãos um modelo capaz de tirar excelentes fotos.

Na nova leva de anúncios da empresa, os únicos modelos que tiveram um salto maior no desempenho das câmeras foram o iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Essas versões ganharam um sensor principal de 48 MP, contra o de 12 MP dos demais.

8. iPhones antigos ainda têm bom desempenho

Números altos em testes de benchmark enchem os olhos. Acontece que, no final das contas, o que costuma valer mais é a experiência prática do usuário no dia a dia. Nesse quesito, os modelos mais antigos da Apple também não deixam a desejar. Somente as versões Pro do iPhone 14 receberam um chip melhorado, o A16 Bionic. O restante foi equipado com o mesmo processador da geração passada.

A resposta que explica o porquê de iPhones antigos se comportarem tão bem mesmo após alguns anos de vida é o trabalho que a Apple realiza entre o hardware e software dos dispositivos. A combinação de chips potentes com um sistema otimizado (e que precisa de menos recursos para trabalhar) é responsável pela manutenção desse bom desempenho.

9. Dá para trocar a bateria

As baterias são componentes que vão deteriorar um dia e não há como escapar disso. É normal que a partir de um ano e meio de uso o celular já não consiga aguentar tanto tempo na tomada quanto antes. Apesar de existirem formas de fazer a bateria do iPhone durar mais, o desgaste é inevitável.

Com o iPhone 14, a Apple promete “a melhor bateria” em um iPhone. Acontece que o modelo inicial do produto custa R$ 7.599, enquanto a substituição da bateria de um iPhone antigo numa assistência técnica autorizada da empresa custa em média R$ 500, de acordo o site oficial. Assim, é possível estender a vida útil do seu iPhone antigo sem precisar substituí-lo.

10. Você pode esperar pelo iPhone 15

Se você é um usuário que pretende ficar uns bons anos com o mesmo aparelho, faz sentido "segurar" o seu iPhone antigo e se preparar para o lançamento do iPhone 15 no ano que vem. Apesar de ainda existirem poucos rumores sobre o futuro lançamento da Apple, é esperado que ele traga mudanças mais importantes no conjunto de hardware e software.

Neste cenário, quando o iPhone 15 for lançado, o usuário terá duas opções: fazer a troca do modelo antigo pelo novo ou comprar o iPhone 14 por um preço reduzido. Vale lembrar que o iPhone 13 chegou no mercado brasileiro por R$ 7.599 no mercado. Após o lançamento do iPhone 14, o modelo pode ser encontrado por R$ 4.899 no varejo online.

