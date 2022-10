A aba anônima pode não ser tão anônima quanto você pensa; entenda

Como dito, o modo anônimo impede que dados de pesquisas e senhas sejam registrados no próprio computador. Dessa forma, se você não quer que outras pessoas que utilizam o mesmo PC saibam o que você busca no Google ou os sites que você acessa, utilizar a aba anônima é uma boa alternativa para te dar mais privacidade. Além disso, o modo é interessante para acessar redes sociais e impedir que a sua conta no Twitter ou o seu WhatsApp Web, por exemplo, fiquem abertos em algum computador — já que, depois de fechar o navegador, os logins não ficam salvos.

O modo anônimo pode ainda ser utilizado para tornar as suas pesquisas no Google menos "enviesadas". Isso porque os resultados das buscas no site podem ser alterados conforme o perfil do usuário e as informações coletadas sobre ele. Com a janela anônima, no entanto, isso não acontece — assim, você pode utilizá-la para encontrar páginas que o Google não te sugeriria normalmente.