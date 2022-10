A Pequena Sereia: veja elenco, estreia e trailer do live-action da Disney

A Pequena Sereia é mais um clássico da Disney que ganhou formato de live-action. O filme, que desembarca nas telas de cinema em 26 de maio de 2023, também será disponibilizado no catálogo do Disney+, embora ainda não haja uma data confirmada para isso. A história, baseada na animação de 1989, foi dirigida por Rob Marshall e é estrelada pela cantora, e agora atriz, Halle Bailey. Para aquecer este lançamento, o TechTudo reuniu todos os detalhes sobre o longa, além de explicar as polêmicas racistas envolvendo a escolha da princesa. Confira a seguir.